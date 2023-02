Nuovo Honda Forza 350 2023: provate a prenderlo! La prova video

È uno degli scooter più apprezzati nel nostro paese – a gennaio occupa il 9° posto nella classifica delle vendite – e nel 2021 è stato uno dei protagonisti della nostra comparativa tra 300 cc e oltre. Ovviamente sto parlando di Honda Forza 350, che nel 2023 si è rinnovato, anche se forse non ne aveva così bisogno... Perché? Scopriamolo insieme!

Honda Forza 350 2023

Dal punto di vista estetico il model year 2023 del Forza 350 si presenta con trucco e parrucco nuovi: un bel restyling ha interessato tanto la parte anteriore quanto quella posteriore. La carenatura, davanti, è completamente nuova, col faro full LED che si ispira a quello del fratello maggiore, il Forza 750, mentre anche il fanale posteriore con forma a V rovesciata è stato rivisto. In questa colorazione blu, poi, è davvero bello: Forza è più moderno e affascinante e anche il livello di qualità percepita viene ulteriormente enfatizzato.

Honda Forza 350 2023: la strumentazione

Gran parte delle modifiche del nuovo Forza riguarda il design ma, a dire il vero, c’è dell’altro... la strumentazione resta mista analogico-digitale ma è cambiato, seppur di poco, il display LCD a retroilluminazione negativa. La vera novità, se vogliamo, è nel sistema HSVC - l'Honda Smartphone Voice Control system - ora di serie, nonché disponibile sia per Android che iOS. La gestione della connettività passa attraverso una piccola appendice collocata poco sotto il blocchetto sinistro: è facile da trovare, ma in questa posizione crea qualche interferenza con le gambe quando si sfrutta tutte le qualità del contenuto raggio di sterzo...

Honda Forza 350 2023

Restano al loro posto motore e ciclistica: nel telaio tubolare in acciaio – 1.510 mm d'interasse – è inserito il monocilindrico eSP+ da 330 cc capace di 29,2 CV di potenza a 7.500 giri/min e 31,5 Nm di coppia a 5.250 giri/min. La forcella a steli tradizionali da 33 mm è abbinata a una coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico su 5 posizioni, mentre sui cerchi da 15” e 14” trovano spazio rispettivamente un disco da 256 mm e da 240 mm. Gli pneumatici, 120/70 e 140/70, sono i Michelin City Grip 2: rispetto al nostro confronto del 2021 sono cambiate, allora il Forza montava le Pirelli Diablo Scooter.

Honda Forza 350 2023 in piega

VEDI ANCHE

La posizione di guida del Forza 350 non è cambiata col model year 2023: tanto spazio a bordo e una sella bella morbida ad accogliermi, come in poltrona. Dai miei 180 cm non ho difficoltà a toccare terra ma chi non svetta può comunque avanzare e, favorito dalla sciancratura della seduta, toccare con maggiore agio. Il manubrio è vicino, basso e non particolarmente largo, il che conferisce una posizione tipicamente da scooter: tutt'altra cosa rispetto al cugino off-road, l'ADV350 che ho provato di recente! Non sarà dominante sull'altra, ma certo è estremamente rilassata.

FACILE MA VELOCE Anche sul fronte delle performance motoristiche il Forza è una piacevole conferma. Facile, con una bella connessione tra comando del gas e motore, sa anche spingere con decisione per imporsi al semaforo contro gli aggueriti rivali. Si fa apprezzare per il suo funzionamento pulito – consacrato dagli ottimi consumi: 3,6 litri/100 km tra città ed extraurbano – ma quando ha bisogno di macinare in autostrada ecco che i 110 all'ora a filo di gas diventano una passeggiata, con i 137 km/h di velocità massima che arrivano davvero in un attimo, ruotando tutta la manopola del gas.

IN CITTÀ Anche se è un peso medio il Forza 350 sa cavarsela molto bene in città, tra macchine in coda e buche che sembrano crateri. Nel primo caso per via di un'ottima agilità dell'anteriore – 186 kg col serbatoio da 11,7 litri pieno – che segue rapido gli input, nel secondo grazie a un'ottima taratura delle sospensioni: la forcella, in particolare, copia molto bene quasi tutto, mentre dietro i due ammortizzatori soffrono un po' di sostegno di troppo quando i lavori in corso mostrano il loro peggio. E tra binari del tram, strisce pedonali umide e foglie, i controlli ci mettono una pezza: l'ABS funziona molto bene davanti ed è solo un filo invasivo al posteriore – ottimo il funzionamento dell'impianto frenante per potenza e modulabilità, in particolare all'anteriore – mentre il controllo di trazione HSTC evita il peggio quando si esagera, ma non risulta mai di troppo.

Honda Forza 350 2023 in città

EXTRAURBANO Ma se nella metropoli il nuovo Forza si fa apprezzare per tutte queste ragioni, fuori dalla città tira fuori altrettante qualità. È ottima la protezione offerta dallo scudo, che ripara le gambe in queste fredde giornate d'inverno, ma è praticamente eccezionale il lavoro svolto dal parabrezza elettrico: trovare una chicca così su uno scooter non è semplice e lo scooter 350 di Honda lo sa bene. Bastano un dito e pochi secondi per far scorrere lungo 180 mm il cupolino: busto e spalle sono al sicuro, solo la parte alta del casco è fuori dalla... bolla. In autostrada, tra l'altro, il parabrezza limita i fruscii quando si sfreccia prossimi alla velocità massima. E anche quando si tratta di affrontare un curvone in velocità il Forza 350 non si tira indietro: preciso e stabile, infonde sicurezza anche alla massima piega.

DOTAZIONI Finita qui? Macché. Al sistema keyless e al cupolino con regolazione elettronica il Forza 350 abbina un sottosella con capacità da record, in grado di accogliere due caschi integrali. Cosa gli manca per essere perfetto? Della pulsantiera per la connettività sotto al blocchetto sinistro che potrebbe disturbare nelle manovre più ardite tra le auto in coda, vi ho detto. Per il resto davvero si fatica a trovargli un difetto. La strumentazione mista analogico-digitale non sarà il fiore all'occhiello ma funziona ancora molto bene, anche se la concorrenza qui ha spinto forte ultimamente... la prossima comparativa scooter emetterà i verdetti del caso!

Il nuovo Honda Forza 350

I colori di Honda Forza 350 2023 prevedono tre tonalità di grigio, una rossa e una blu come quella della mia prova, con prezzi a partire da 6.295 euro, che diventano 6.995 per la versione Deluxe, dotata di bauletto da 45 litri.

MOTORE Monocilindrico Euro5 CILINDRATA 330 cc POTENZA 29,2 CV a 7.500 giri/min COPPIA 31,5 Nm a 5.250 giri/min PESO 186 kg col pieno PREZZO da 6.295 euro

Pubblicato da Michele Perrino, 08/02/2023