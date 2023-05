Elettrico, SUV, compatto: ecco Honda e:Ny1, anche in video

Serve qualche ulteriore conferma che i segmenti B e C saranno tra i più caldi dei prossimi anni? Che si tratti di citycar (Cupra Raval e le altre del gruppo Volkswagen, Renault 5), o di SUV più o meno compatti (Jeep Avenger e Fiat 600, ma anche Skoda Elroq e cugine), le “piccole” a batteria giocheranno un ruolo sempre più importante nel mercato auto, anche e soprattutto in vista del passaggio all’elettrico.

Honda e:Ny1, la versione elettrica di HR-V: vista frontale

ANCHE HONDA Da ieri, un nuovo modello si è unito al sempre più nutrito gruppo di SUV elettrici in arrivo nei prossimi due anni: si chiama e:Ny1, è il secondo modello a batteria della casa giapponese e affiancherà la piccola Honda e, che abbiamo avuto modo di guidare (e di far apprezzare anche a quel burbero di Ernesto Carbone) nei mesi scorsi.

Honda e:Ny1, la versione elettrica di HR-V: vista laterale

Anche se il pianale è inedito, vista da fuori Honda e:Ny1 non è altro che la versione elettrica del full-hybrid HR-V, dal quale si distingue per la mascherina frontale chiusa. Identiche anche le dimensioni: è lunga 439 cm, larga 179 cm e alta 158 cm, con un passo di 261 cm. Aumentano leggermente i litri a disposizione nel bagagliaio, che da 335 passano a 386 (con i sedili posteriori in uso).

Honda e:Ny1, la versione elettrica di HR-V: i cerchi con i nuovi badge bianchi

CAMBIA STILE Alcuni dettagli introducono un nuovo design che Honda porterà su tutti i suoi prossimi veicoli elettrici, a cominciare dai badge “H” bianchi presenti nella generosa griglia frontale, nei cerchi e sul volante. Al posteriore, la scritta Honda sotto la striscia luminosa rossa ha un font nuovo e più grande, a conferire maggior eleganza all’auto.

Honda e:Ny1, la versione elettrica di HR-V: il posto guida

Cambia in maniera più radicale l’abitacolo, molto diverso dal resto della attuale gamma Honda: al centro campeggia un enorme schermo touch da 15,1” disposto verticalmente, da cui controllare le principali funzioni dell’auto (sì, anche i comandi del clima sono touch e non più fisici). Sparisce anche la palpebra che ospita la strumentazione dietro il volante, sostituita da un più semplice schermo digitale.

Honda e:Ny1, la versione elettrica di HR-V: il bagagliaio da 386 litri

PLANCIA OK La plancia ha un tradizionale sviluppo semplice e lineare, con sottili bocchette dell’aria vicino alle portiere, e due originali nottolini analogici per regolarne il flusso. La console centrale ospita la piastra di ricarica a induzione per gli smartphone, il selettore della modalità di guida e quello per i driving mode, due prese USB di tipo C e la presa per l’accendisigari, che in mezzo a tanta tecnologia ha un sapore decisamente “vintage”.

Honda e:Ny1 è realizzato sulla nuova piattaforma e:N F, che prevede il motore in posizione centrale e altre tre importanti caratteristiche: una carrozzeria ad alta rigidità, un baricentro ribassato e una aerodinamica curata del fondo dell’auto, per garantire bassa resistenza all’aria e una dinamica di guida divertente e sicura.

Honda e:Ny1, la versione elettrica di HR-V: il logo dell'auto

MOTORE Il propulsore ha una potenza di 150 kW (204 CV) e 310 Nm di coppia, mentre la batteria agli ioni di litio ha una capacità di 68,8 kWh, con un’autonomia dichiarata di 412 km (ciclo WLTP combinato), un bel passo avanti rispetto alla piccola Honda e, che con i suoi 35 kWh non fa più di 220 km. La potenza della ricarica in corrente continua non è stata comunicata, ma Honda ci fa sapere che si può passare dal 10 all'80% di carica in soli 45 minuti.

Honda e:Ny1, la versione elettrica di HR-V: vista di 3/4 posteriore

Nessuna data di uscita, almeno per ora, per il nuovo Honda e:Ny1, che però è già in vendita in Cina: il suo arrivo nel Vecchio Continente non dovrebbe essere troppo lontano. Il prezzo sarà uno degli elementi cruciali da cui dipenderà anche il suo successo. La piccola Honda e, che è decisamente più piccola e ha metà della sua autonomia, ha un listino che parte da 40.600 euro...

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/05/2023