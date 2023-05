Honda ZR-V, nuova "Civic SUV" in vendita a settembre. Video preview

A intermittenza, di Honda ZR-V si parla ormai da oltre un anno. Solo adesso, tuttavia, Honda diffonde alcune foto e alcune informazioni sulla ZR-V che dall'autunno, più precisamente da settembre 2023, frequenterà il mercato Europa. Sgombrando il campo da alcuni dubbi circa design, posizionamento in gamma e motorizzazioni, ma senza entrare nei dettagli tecnici, né in quelli commerciali. Abbiate fede: presto (alcune settimane) torneremo in argomento e vi diremo pure come va su strada. E forse, avremo i prezzi per l'Italia. Nel frattempo, prima gallery completa. E una breve video anteprima.

(NON) COME CIVIC Come già annunciato, Honda ZR-V è il nome di un nuovo SUV di medie dimensioni (4 metri e 57 di lunghezza), a metà strada tra HR-V e CR-V, che nasce sulla stessa piattaforma di Honda Civic di undicesima generazione e che da Civic mutua anche buona parte dello stile interno. In particolare la forma della plancia, con il display centrale a sbalzo da 9 pollici e la caratteristica grata di ventilazione che attraversa il cruscotto da un capo all'altro, interrompendo il suo sviluppo solo per fare posto al piantone del volante. Differente, invece, il layout del tunnel centrale. Così come differente è il disegno degli esterni, soprattutto il frontale, decisamente meno aggressivo di quello di Civic. Comunque moderne e gradevoli le forme slanciate. Il bagagliaio? Da 380 a 1.291 litri, nella media di categoria.

Honda ZR-V gli interni. Molto Civic

IBRIDO CHE VINCE... La fratellanza con la berlina, nuova Honda ZR-V la manifesta nuovamente sotto il cofano, dove è nascosto lo stesso identico schema Full Hybrid (sigla e:HEV) basato su motore 4 cilindri benzina a ciclo Atkinson da 2,0 litri, in associazione a due motori elettrici, per una potenza di sistema di 184 cv. Nonostante la sola trazione anteriore, le sospensioni multi-link al retrotreno e uno sterzo governato da logiche di controllo raffinate (promettono da Honda Europe), garantiscono un feeling di guida sportivo o confortevole, a seconda delle circostanze. Tra non molto, le nostre prime impressioni.

Con ZR-V ci rivediamo presto

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/05/2023