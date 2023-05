Nuova Honda CR-V, più grande e anche plug-in hybrid. Video

L'avevamo già intravista quasi un anno fa, nell'edizione per gli Stati Uniti. L'auto che ora vi mostriamo in foto e nel breve video ufficiale è invece la nuova Honda CR-V con le specifiche europee. Rispetto al SUV in vendita oltreoceano, all'apparenza cambia poco. Tranne che per un particolare: dalle nostre parti, CR-V sesta generazione - in arrivo in Italia a settembre 2023 - si declina pure in salsa ibrida plug-in.

COME CAMBIA FUORI E DENTRO

DESIGN Pur costruito su una nuova piattaforma, CR-V atto sesto mantiene la sua linea familiare, tuttavia il design evolve sia fuori che dentro. La vista anteriore esprime una maggiore personalità, con le varianti Full Hybrid e Plug-in Hybrid distinte tra loro dalla grafica della griglia. I gruppi ottici assottigliati si uniscono a nuove luci di posizione, mentre al posteriore le luci verticali esprimono maggior raffinatezza.

Nuova CR-V, il frontale

MISURE Aumentano le dimensioni. Nuovo CR-V è più lungo (ora fanno in tutto 4 metri e 71) e più largo del modello precedente. Maggiore spazio interno per i passeggeri grazie a un passo superiore (+40 mm), maggiore (+18%) anche la capacità di carico del bagagliaio.

Cresce il lunghezza, cresce il passo

ABITACOLO L'interno attinge fortemente da nuova Honda Civic, prendendo in prestito la disposizione del cruscotto con griglia di ventilazione a nido d'ape a tutta larghezza. Notevoli i passi avanti in termini di tecnologia: nuovo il quadro strumenti digitale da 7 pollici dietro il volante, nuovo il touchscreen dell'infotainment (da 7 o 9 pollici) associabile ad Apple CarPlay e Android Auto.

Honda CR-V 2023, gli interni

MOTORIZZAZIONI

CR-V e:HEV Nuova CR-V Full Hybrid adotta lo stesso identico schema di prima: la combinazione del 4 cilindri benzina di 2,0 litri con i due motori elettrici sviluppa 184 cv. Trazione anteriore o integrale AWD.

Per CR-V Plug-in, fino a 82 km di autonomia in EV

CR-V e:PHEV A sua volta, la nuova variante Plug-in Hybrid utilizza il medesimo sistema di CR-V Full Hybrid da 184 cv, ma aggiunge una batteria a ioni di litio da 17,7 kWh: autonomia in modalità elettrica di 82 km, ricarica completa - si legge nel comunicato - in 2 ore e mezzo. CR-V Plug-in disponibile solo a trazione anteriore.

ADAS

Nuova CR-V, appuntamento a settembre

Passi avanti anche sul fronte della sicurezza. Nuova CR-V è provvista di programma Honda Sensing 360, un innovativo sistema omnidirezionale di guida assistita che si avvale di due radar a lungo raggio e che si propone di eliminare tutti i punti ciechi intorno al veicolo. A presto per le informazioni su apertura ordini, listino prezzi e allestimenti.

