Tra le nuove sportive stradali anche la Honda CBR750R?

Se è vero che le sportive piacciono ancora è altrettanto vero che le cose sono cambiate molto da quando le carenate da 600 cc dominavano le classifiche di vendita. Niente più moto dalle prestazioni estreme (con qualche eccezione, come la nuova Kawasaki Ninja), al loro posto moto fruibili anche su strada, magari derivate da modelli esistenti. Giusto qualche giorno fa vi abbiamo detto di Suzuki e della sua GSX-8R derivata dalla naked GSX-8S e sulla stessa lunghezza d’onda potrebbe presto arrivare anche la nuova CBR750R, derivata dalla naked Hornet 750.

Honda CBR750R: i rendering la vorrebbero così

NUOVI BREVETTI In realtà è da tempo che si vocifera del suo arrivo, fin dalla presentazione a Colonia lo scorso anno della Hornet, e la cosa non sarebbe nemmeno così strana, dato che Honda ci dimostrato di sfruttare in lungo e in largo gli investimenti che fa in termini di progettazione. Basti pensare agli innumerevoli utilizzi che fa per il motore bicilindrico da 1.100 cc, pensato per l’Africa Twin e finito perfino all’interno di una cruiser come la Rebel 1100, ma anche al bicilindrico da 500 cc usato per una naked, una crossover, una sportiva e per finire anche sull’ultima scrambler CL500, senza andare a scomodare le piattaforme del passato o il 4 cilindri in linea che utilizza anche la sportiva CBR650R. A confermare i rumors ci sono nuovi brevetti depositati dal colosso nipponico.

COSA DICONO Nei documenti presentati negli scorsi giorni in Giappone si può notare come la piattaforma sia la medesima utilizzata per Hornet/Transalp con ovvie modifiche in termini di posizionamento dell’air box e del serbatoio del carburante. Realizzati ad hoc anche i convogliatori d’aria che passano attraverso la carenatura per andare a prendere aria direttamente all’anteriore, nella zona del cupolino. Rispetto alla naked cambia anche il posizionamento dei semi manubri e la porzione dedicata alla sella. Rimane da capire come potrebbe cambiare la ciclistica, probabilmente più raffinata rispetto a quella della Hornet, e se al posteriore rimarrà la snella ruota da 160 o si opterà per uno pneumatico da 180, più appagante visivamente e maggiormente adeguato ad esplorare angoli di piega tipici della guida tra i cordoli.

I brevetti che anticipano la nuova CBR750R

PREZZO E ARRIVO Da parte di Honda non ci sono stati ancora annunci ufficiali, se l’anno scorso la Hornet e la Transalp erano attese per i saloni autunnali (con l’enduro stradale addirittura pizzicata in fase di shooting fotografico) al momento sull’arrivo della sportiva non si hanno ancora indiscrezioni, ma io un euro lo punterei su EICMA 2023. Ovviamente anche in tema di prezzo si possono fare solamente delle previsioni, con la Hornet proposta a 7.990 euro f.c. è ipotizzabile che la CBR750R possa flirtare con i 10.000 euro, specialmente se dovesse migliorare la dotazione ciclistica, magari con pneumatici e sospensioni premium.