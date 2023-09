Suzuki, nel 2024 in arrivo GSX-8R e V-Strom 800 più stradale

Dopo tanto parlare ecco qualche gradita conferma: nel 2024 Suzuki tornerà ad avere a listino una moto sportiva con semi-manubrio. No, non si tratta (purtroppo) di una nuova GSX-R1000 bensì della sportiva media bicilindrica GSX-8R, strettamente derivata dalla naked GSX-8S che ben ha figurato nella nostra comparativa di segmento. Ma non sarà da sola, al suo fianco anche la V-Strom 800… senza il DE, una versione più stradale con ruota da 19 pollici.

Ecco come potrebbe essere la Suzuki GSX-8S secondo i colleghi giapponesi di Young Machine

CERTEZZA OMOLOGATA A dare la conferma di queste indiscrezioni è la richiesta d’omologazione dei due modelli per l’Europa presentata da Suzuki. Nei documenti la naked, con nome in codice GSX800, è stata affiancata da un nuovo modello denominato ‘GSX800 (8R), lasciando poco spazio ai dubbi. Se ancora ce ne fossero, a fugarli sono i dati tecnici riportati: la velocità massima passa da 210 a 215 km/h, il peso da 202 a 205 kg a parità di motore e dimensioni generali al di là dell’altezza che cresce. Tutto ciò conduce all’adozione di una carenatura, con il resto della meccanica confermata nella sua totalità, almeno a livello di quote.

E LA V-STROM? Indizi analoghi portano a trarre la medesima conclusione per la nuova V-Strom 800. Anche in questo caso sono i numeri a fare chiarezza. La sigla DE verrà messa da parte a significare una maggior vocazione stradale per la nuova V-Strom 800, i cerchi a raggi da 21 e 17 pollici lasceranno il posto a quelli in lega, con quello anteriore che scenderà a 19 pollici di diametro, con uno pneumatico di misura 110/80-19. pneumatico invece di un 90/90-21. La ruota posteriore rimane da 17 pollici, con pneumatico 150/70. La diminuzione di peso di ben 7 kg rispetto alla DE fa intendere che ci saranno differenze anche a livello di sospensioni e a diminuire sarà anche il passo, da 1.570 mm a 1.515 mm. Le modifiche andranno a incidere anche sull’ergonomia e sul confort di marcia, l’altezza superiore lascia intendere che il plexi di serie sarà ben più ampio rispetto a quello volutamente striminzito per non penalizzare la guida in off-road equipaggiatosulla versione DE.

Suzuki V-Strom 800DE in azione

APPUNTAMENTO A EICMA Essendo le moto omologate per il 2024 è molto probabile che saranno loro le protagoniste allo stand Suzuki durante la prossima edizione di EICMA, prevista a Milano dall’7 al 12 novembre 2023.

