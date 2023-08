La Suzuki GSX-8S con gli accessori diventa da pista: il video

Noi di Motorbox l'avevamo già detto: la Suzuki GSX-8S è una gran bella naked e anche in pista saprebbe il fatto suo. Danilo, infatti, ha deciso di portarla tra i cordoli del Cremona Circuit per capire se le nostre supposizioni fossero corrette (trovate qua il video). Ora anche mamma Suzuki, però, si è decisa a mettere la sua GSX-8S – con qualche accessorio ad hoc – tra i cordoli della pista di Cervesina... Cliccate in alto, nell'immagine di apertura dell'articolo, per sapere come è andata.

PRONTO-PISTA La 8S in video monta leve racing, para leve, tamponi para telaio, cupolino, adesivi cerchi e cover monoposto, tutti accessori originali Suzuki, all'infuori dello scarico completo Akrapovic, non omologato per l’uso stradale. Il prezzo delle varie componenti Suzuki, disponibili sul sito, è rispettivamente di 139,75 euro (cadauno) per i paraleve, di 631,11 euro per i paratelaio, di 199,70 e 203,17 euro per le leve di freno e frizione regolabili in alluminio, 160 euro per il cupolino e 43 euro (cadauno) per il set di adesivi dei cerchi, mentre la cover monoposto ha un prezzo di 102 euro. Per portarsi a casa una GSX-8S così configurata, insomma, servono poco più di 1.660 euro, cifra che va aggiunta agli 8.900 euro franco concessionario della naked Suzuki. Tutto pronto per la GSX-8S Cup?

Pubblicato da Michele Perrino, 01/08/2023