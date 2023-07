Suzuki Hayabusa 25th Anniversary: la limited edition in soli 10 esemplari

Per celebrare i 25 anni dell'icona, Suzuki presenta Hayabusa 25th Anniversary, versione con livrea speciale, dettagli in tinta, logo e serigrafie 25th Anniversary. Solo 10 esemplari in vendita per l'Italia, acquistabili esclusivamente online.

COM'È FATTA Questa speciale versione della Hayabusa si caratterizza per la livrea bicolore, in nero e arancione dallo stile racing. I registri tendicatena e le flange dei dischi freno richiamano con la loro finitura le sovrastrutture, ma non meno cura è stata destinata ad altre componenti, come la catena o lo scarico con incisioni sul silenziatore, il logo 25th Anniversary e lo stemma tridimensionale Suzuki sul serbatoio. La sella del passeggero, infine, è dotata della copertura in tinta con la carrozzeria.

Suzuki Hayabusa 25th Anniversary

SOLO ONLINE Per accaparrarsi una delle 10 Suzuki Hayabusa 25th Anniversary ci si dovrà collegare online qui, sul webstore di Suzuki, il 20 luglio prossimo alle 13. La consegna della moto avverrà da ottobre 2023 in base all’ordine di prenotazione, insieme a un certificato prodotto da Suzuki Italia riportante il telaio della moto e il numero seriale. Il prezzo per la versione da collezione è di 20.790 euro, solo 1.000 euro in più di una qualunque Hayabusa.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/07/2023