Suzuki V-Strom 800: se dopo la DE arrivasse anche la versione col 19"?

Rumor parlano di una Suzuki V-Strom 800 a fianco della DE, quella con cerchio da 21": la nuova manderà in pensione la V-Strom 650?

Se sulla maxi, la V-Strom 1050, Suzuki ha già a listino la versione con cerchio anteriore da 19'' e la DE, col 21'', la 800 per ora non conosce altra declinazione se non quella più fuoristradistica. Alcuni documenti negli USA, però, farebbero pensare all'arrivo di una V-Strom 800 più stradale: sarà lei a soppiantare definitivamente la V-Strom 650 ancora a listino?

I RUMOR Le voci che riguardano la V-Strom 800 sarebbero legate ai documenti sulle emissioni depositati presso il California Air Resources Board. Nelle tabelle 2024, come riporta Motorcycle.com, spunterebbe infatti anche una 800 con 19'' all'anteriore e pneumatico 110/80 – in luogo del 90/90 con cerchio da 21'' della DE – interasse più corto, a quota 1.514 mm – rispetto ai 1.570 mm dell'altra – e un'altezza superiore (merito di un plexi più protettivo?). Con un peso di 223 kg, la V-Strom 800 sarebbe più leggera della DE di 7 kg.

Accanto alla V-Strom 800DE anche una versione con cerchio da 19''?

GAMMA COMPLETA Con l'arrivo della V-Strom 800 la gamma delle Sport Enduro Tourer di Suzuki potrebbe dirsi completamente rinnovata. La 800 ''stradale'' – magari dotata di cupolino più grande e cruise control – andrà con tutta probabilità a sostituire la V-Strom 650 nei listini Suzuki: se le cose stanno così il nuovo modello 2024 debutterà nel corso dei prossimi mesi, al più tardi a EICMA.

