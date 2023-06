Suzuki V-Strom 800DE Rally Edition: l'Enduro Tourer si veste da offroad

Nonostante vi abbia già raccontato tutto della nuova Suzuki V-Strom 800DE – in video la prova dalla Sardegna, qui il racconto dei 1.000 km fatti con lei in occasione del V-Strom Day – questa ancora mancava. Mi riferisco all'arrivo di una nuova versione, la Rally Edition, reallizzata da Suzuki France. Come si intuisce dal nome l'Enduro Tourer diventa ancor più votata all'offroad!

COME CAMBIA La speciale versione d'Oltralpe resta identica dal punto di vista tecnico ma si equipaggia con della componentistica ad hoc per affrontare al meglio il fuoristrada. Dal catalogo Suzuki arrivano le protezioni tubolari e la piastra paramotore in alluminio, mentre i cerchi calzano ora pneumatici tassellati Bridgestone AX41 e, a contorno, c'è qualche adesivo qua e là.

La Suzuki V-Strom 800DE Rally Edition

IL PREZZO Una dotazione che ha un valore di circa 1.000 euro, come testimonia il fatto che, in Francia, il kit è acquistabile a parte – per coloro i quali avessero già in garage una V-Strom 800DE – al prezzo di 1.299 euro, mentre la Rally Edition è proposta a 12.800 euro (la 800DE costa 11.500). Gli appassionati italiani per ora dovranno attendere dal momento che non è noto l'arrivo della speciale versione nel Belpaese: con una certa facilità, tuttavia, potranno allestirsi la V-Strom in modo pressoché identico attingendo al catalogo accessori.

Pubblicato da Michele Perrino, 18/06/2023