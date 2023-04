Suzuki V-Strom Off-Road Academy 2023: istruzioni per l'uso

Suzuki V-Strom Off Road Academy: istruzioni per l'uso. Una giornata alla scuola di guida in fuoristrada da 350 euro tutto incluso

Una giornata di scuola guida in fuoristrada al costo di 350 euro all-inclusive: compreso l'uso della moto, il pranzo e tanto divertimento. Questa la ricetta che sta portando un indiscutibile successo ai corsi della Suzuki V-Strom Off Road Academy, che anche per il 2023 rinnova il calendario degli appuntamenti. Mi sono messo nei panni di un allievo per raccontarvi l'esperienza e darvi a mia volta qualche dritta.

Suzuki V-Strom Off-Road Academy 2023, guida nel fettucciato

Per il 2023 l’Off Road Academy non solo non lascia, ma addirittura raddoppia le location. Per chi viene dal Nord c'è la storica base nel Castello di Luzzano, a Rovescala, in provincia di Pavia: dolci colline coperte da vigneti danno luogo a una ricca produzione locale di vini di pregio, ideali per festeggiare la conclusione dei corsi e portarsi a casa un ghiotto souvenir. Chi viene dal Centro o dal Sud troverà più comodo raggiungere la Tenuta di Corbara a Orvieto, in provincia di Terni: per prenotazioni, andate su https://moto.suzuki.it/vstrom-academy/. Entrambe le location offrono ampi spazi e comode stanze per chi volesse pernottare in loco, da solo, con la famiglia o con gli amici: un'ipotesi da non sottovalutare vista l'offerta eno-gastronomica e paesaggistica, che rendono entrambe le destinazioni interessanti per un weekend lungo anche per gli eventuali accompagnatori (il pernotto non è compreso nel prezzo del corso).

Veduta aerea del Castello di Luzzano (PV): agriturismo e base della V-Strom Academy

La grande novità per il 2023 è l'arrivo delle nuove Suzuki V-Strom 800 DE (qui la nostra prova) e V-Strom 1050 DE (qui il test): entrambe dotate del cerchio anteriore da 21 pollici, che rappresenta la scelta ideale per la guida in fuoristrada. L'uso delle moto è compreso nel prezzo, ma al momento dell'iscrizione bisogna indicare il modello che si vuole prenotare. Quale scegliere? La 1050 è più pesante, ma ha un motore più fluido e facile da gestire alle velocità più basse: una caratteristica che rende più semplice affrontare gli esercizi tecnici che si svolgono nelle primissime ore di corso. La 800 è più leggera e maneggevole al salire della velocità, quindi più facile da gestire nella seconda parte della giornata, in cui si affrontano il fettucciato (un tracciato disegnato su un pendio erboso) e una scampagnata di circa due ore e mezza su e giù per le colline.

Suzuki Off-Road Academy 2023, le V-Strom 800 DE e 1050 DE con cerchio da 21''

LA GIORNATA TIPO Le giornate della V-Strom Off Road Academy iniziano alle 9.30 con una breve chiacchierata sulle caratteristiche tecniche delle moto e sui fondamentali della guida in fuoristrada. Alle 10.00 inizia la parte pratica su un terreno piano a fondo erboso. Qui vengono fatti alcuni giri lungo un percorso ad anello per impratichirsi, quindi si affrontano esercizi di difficoltà crescente: lo slalom in salita e in discesa e il superamento di ostacoli vari. La mattinata si conclude con alcuni giri nel circuito ''fettucciato'', in cui il focus è prendere la mano con il controllo della moto in spazi ristretti. Dopo la pausa pranzo, si parte per un giro di circa 40 km, su percorsi scelti in base al meteo e alle capacità dei partecipanti. Lungo il percorso sono previste frequenti soste per approfondimenti di vario genere, domande e ulteriori dritte da parte degli istruttori dell’Academy.

L'EQUIPAGGIAMENTO Per frequentare il corso è necessario presentare un certificato medico per attività sportiva non agonistica rilasciato dal medico di base e munirsi di abbigliamento tecnico adeguato: niente di estremo, bastano gli indumenti che solitamente i produttori definiscono ''adventure''. Indispensabili sono il casco, i guanti, la giacca e i pantaloni con le opportune protezioni, il paraschiena e gli stivali, meglio se con suola artigliata.

Il calendario della V-Strom Off Road Academy 2023 prevede dodici appuntamenti, suddivisi in sei fine settimana, ciascuno con un corso il sabato e uno la domenica. Di seguito le date in programma con le disponibilità verificate al 30/03/2023:

15 aprile - Rovescala - ESAURITO

16 aprile - Rovescala - ESAURITO

6 maggio - Rovescala - ESAURITO

7 maggio - Rovescala - ESAURITO

20 maggio - Orvieto - ESAURITO

21 maggio - Orvieto - ESAURITO

24 giugno - Rovescala - ESAURITO

25 giugno - Rovescala

16 settembre - Rovescala

17 settembre - Rovescala

30 settembre - Orvieto

1 ottobre - Orvieto

Suzuki V-Strom Off-Road Academy 2023, busto dritto e moto piegata: così si curva

I corsi della V-Strom Academy si rivolgono ai principianti dell'off-road, sono corsi di avviamento alla guida in fuoristrada che vi accompagnano nel primo contatto delle ruote artigliate con i terreni non preparati fino a permettervi di raggiungere una buona confidenza con strade bianche e terreni non troppo accidentati. Ho partecipato a un corso perché mi sentivo arrugginito e dopo anni di scarsa frequentazione delle mulattiere avevo perso confidenza. In una sola giornata di corso ho imparato tanto, ricordando alcune regole auree e mettendo a fuoco dettagli che hanno migliorato di molto la mia padronanza del mezzo. Di seguito vi riassumo le informazioni fondamentali:

In fuoristrada si guida in piedi, con una posizione ben centrata sulle pedane e le gambe leggermente flesse. Ci si sposta in avanti con il corpo nelle salite; indietro, invece, nelle discese e per affrontare gli ostacoli, alleggerendo il carico sulla ruota anteriore così da permettere alla sospensione di assorbire al meglio gli urti. Per il massimo controllo, per esempio sulle pietraie, aiuta stringere il serbatoio tra le ginocchia. Le braccia sono larghe e i gomiti alti, per un controllo ottimale. Per la miglior posizione di guida non basta regolare i comandi al manubrio e a pedale: brugola alla mano bisogna ruotare in avanti anche il manubrio, così da non assumere una posizione troppo curva con la schiena o troppo ''corta'' nella guida in piedi. Le leve, a quel punto, devono risultare quasi allineate con gli avambracci, senza diventare impossibili da azionare quando, nei trasferimenti, ci ritroveremo di nuovo a guidare sull'asfalto seduti sulla sella. In curva non è come su strada, dove si portano spalla e busto all'interno della curva e la moto, poi, segue. In fuoristrada si sta il più possibile dritti, inclinando la moto sotto di sé lavorando in armonia su manubrio e pedane. Il busto rimane orientato verso la direzione dove vogliamo andare, senza mai avvitarsi sulla sella. Dopo anni di guida su strada il movimento mi era diventato ostico e ci ho messo un po' a ritrovare l'automatismo per affrontare le curve senza... buttarmi giù dalla moto.



Suzuki V-Strom Off-Road Academy 2023, come si solleva una moto in sicurezza Le gomme sono fondamentali: alla V-Strom Off Road Academy tutte le moto sono gommate con le ottime Anlas Capra X e il consiglio è quello di abbassare le pressioni per massimizzare la tenuta in fuoristrada. Con le Anlas si scende fino a 1,4 bar per l'anteriore e 1,6 bar per il posteriore ma ogni pneumatico vuole la sua pressione. Se volete provare, fatelo per gradi e non abbiate paura di sgonfiare le gomme anche di 0,5-0,8 bar. Ricordatevi però di rigonfiarle subito quando tornate sull'asfalto, magari con l'aiuto di un compressorino elettrico portatile. Le moto della scuola sono molto robuste: nel fettucciato sono caduto con la 1050 senza riportare alcun danno. Persino gli adesivi sul serbatoio erano perfettamente intatti! Se doveste perdere l'equilibrio, non tentate di salvare la moto a tutti i costi, ma piuttosto lanciatevi prontamente lontano da essa per evitare che vi arrivi addosso: le cadute sono previste e fanno parte dell'esperienza.

Al termine della giornata, mi sono sentito molto più rilassato: l'obiettivo di ritrovare confidenza con l'off-road è stato raggiunto in pieno grazie alla guida e alla disponibilità degli istruttori coordinati da Andrea Beconi, ex pilota professionista e già Campione Europeo di Enduro proprio con Suzuki. La V-Strom Academy non nasce per sfornare campioni o preparare i piloti per le gare, ma per farvi appassionare alla guida ''fuori'' è efficacissima. E non vi svena. Mica poco!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/04/2023