Suzuki V-Strom Academy 2022: le date e i prezzi della scuola offroad

La Suzuki V-Strom Academy 2022 apre le iscrizioni a chiunque voglia imparare o migliorare la tecnica di guida in fuoristrada in sella, ovviamente, alle bicilindriche della gamma Sport Enduro Tourer di Hamamatsu. Scopriamo le date, le moto e i prezzi della scuola offroad Suzuki.

PER TUTTI: LE MOTO I corsi della V-Strom Academy sono indicati ad ogni tipologia di motociclista, sia per chi non si è mai spinto lontano dall’asfalto e vuole acquisire disinvoltura nella guida in fuoristrada, sia per chi ha già maturato una certa esperienza in fuoristrada ma vuole affinare le proprie capacità di controllo. La scuola prevede la divisione dei partecipanti in modo omogeneo in base al livello con attività differenziate, sotto l’attenta guida degli istruttori, con esercizi che mirano a sviluppare una maggiore sensibilità di guida, ad aumentare la sicurezza anche su fondi sconnessi e su terreni a bassa aderenza. Il tutto si compie in sella alle V-Strom 650XT e 1050XT, che per i corsi sono equipaggiate con pneumatici tassellati Anlas Capra X. I corsi saranno tenuti da esperti istruttori coordinati dal Campione Europeo di Enduro 2009 e storico alfiere Suzuki, Andrea Beconi.

V-Strom Academy: il calendario 2022

VEDI ANCHE

IL PROGRAMMA Dopo registrazione e benvenuto dello staff, la giornata della V-Strom Academy inizia con un briefing dedicato alle caratteristiche tecniche delle moto a disposizione. Segue una prima parte di teoria, in cui vengono spiegate agli allievi in modo chiaro alcune tecniche fondamentali di guida e la giusta posizione da tenere in sella. Dopo la teoria si passa alla pratica, suddivisa in 2 fasi distinte, intervallate dalla pausa pranzo al Castello. La mattinata è dedicata ad alcuni esercizi, svolti in un’area circoscritta con vari step di difficoltà. Tutto è studiato sia per i neofiti sia per i più esperti che possano compiere progressi concreti in assoluta sicurezza. Nel pomeriggio è invece previsto un percorso off-road che dà la possibilità di mettere in pratica quanto imparato, seguendo i preziosi consigli degli istruttori dell’Academy.

La V-Strom Academy

DOVE E QUANDO La V-Strom Academy ha come base operativa il Castello di Luzzano, che si trova a Rovescala, in provincia di Pavia. Una location con le caratteristiche ideali per svolgere le attività della scuola, che può essere raggiunta facilmente da tutte le principali città del Nord Italia: il Castello infatti dista soli 70 km da Milano, 130 da Genova e circa 170 da Torino, Verona e Bologna. Il Castello dispone di comode stanze per chi volesse pernottare in loco, da solo, con la famiglia o con gli amici, e con le sue strutture può regalare una piacevole giornata anche agli eventuali accompagnatori degli allievi.

LE DATE La V-Strom Academy 2022 prevede 6 appuntamenti, suddivisi in 3 weekend, ciascuno con un corso il sabato e uno la domenica:

9 e 10 aprile

7 e 8 maggio

11 e 12 giugno

Per ogni appuntamento ci sono solo 8 posti disponibili, al fine di assicurare un rapporto più diretto con gli istruttori e permettere agli allievi di essere seguiti meglio, ricevendo indicazioni più puntuali.

ISCRIVERSI: QUANTO COSTA Per partecipare alla V-Strom Academy si deve visitare il sito ufficiale della Academy e selezionare la data prescelta, seguendo la semplice procedura guidata online. Una volta completata la prenotazione il cliente riceverà una mail di conferma e verrà ricontattato dallo staff per definire i dettagli della giornata e le modalità del pagamento. Per frequentare il corso servono un certificato rilasciato dal medico di base che autorizzi alla pratica dell’attività sportiva non agonistica e, secondo le normative vigenti, il Green Pass rafforzato. Gli allievi devono inoltre essere muniti di abbigliamento tecnico adeguato: non sono necessari capi specialistici da fuoristrada, tuttavia sono indispensabili il casco, i guanti, la giacca e i pantaloni con le opportune protezioni, il paraschiena e gli stivali, meglio se con suola artigliata. Il prezzo della V-Strom Academy è di 330 Euro e la cifra comprende anche il pranzo.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/03/2022