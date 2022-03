Suzuki GSX-S125 2022: come cambia la naked guidabile a 16 anni

Suzuki presenta la GSX-S125 in versione 2022, spinta dal motore monocilindrico bialbero raffreddato a liquido, ora Euro 5. Per la piccola naked guidabile a 16 anni, però, cambiano anche colori e grafiche.

MOTORE Il motore monocilindrico – ora omologato Euro 5 – dai suoi 124,4 cc eroga 15 CV a 10.000 giri/min e 11,5 Nm a 8.000 giri/min, mentre il serbatoio del carburante è da 11 litri, con il consumo dichiarato di 2 litri/100 km che promette un'autonomia di oltre 500 km. Parco nei consumi, ma il motore della Suzuki GSX-S125 le consente un primato: essere la moto con il miglior rapporto peso/potenza della sua categoria. I progettisti hanno lavorato in maniera meticolosa per ridurre la massa di ogni componente, col telaio che è 3 kg più leggero di quello delle rivali di riferimento. Per ottenere il massimo in termini di brillantezza i tecnici Suzuki hanno scelto iniettori a quattro fori che lavorano abbinati a un corpo farfallato da 32 mm e a un airbox da 4,3 litri. L’impianto di scarico adotta un silenziatore a doppia uscita, mentre si è lavorato anche sulla riduzione degli attriti interni, ottenuta grazie e soprattutto al trattamento SCEM per la canna del cilindro e a un pistone con fasce elastiche molti sottili.

Suzuki GSX-S125 2022

VEDI ANCHE

CICLISTICA ED ERGONOMIA La Suzuki GSX-S125 è inoltre il modello con la sella più bassa – 785 mm – e l’interasse più corto – 1300 mm – tra le 125 stradali d’impostazione sportiva. Ciò permette di poggiare saldamente i piedi a terra ai piloti di tutte le taglie, regalando alla moto agilità e facilità di manovra nel traffico, con un angolo di sterzo di ben 40 gradi. Per quanto riguarda l'impianto frenante troviamo dischi freno a margherita – 290 mm davanti, 187 mm dietro – sui quali vigila un sistema ABS Bosch di ultima generazione del peso di appena 590 grammi. Entrambi i cerchi sono da 17 pollici e montano pneumatici 90/80 e 130/70 sviluppati in collaborazione con Dunlop. Il peso della GSX-S125 è di 134 kg in ordine di marcia.

La Suzuki GSX-S125 2022

ESTETICA E COLORI Il cupolino presenta luci sovrapposte a LED e, all’interno di esso, si trova una strumentazione digitale LCD, che include un utile computer di bordo ed è affiancata da una nutrita serie di spie. La GSX-S125 è proposta in 3 nuove colorazioni: il Blu Baltimora rende omaggio alla tradizione delle sportive stradali Suzuki, mentre il Nero Detroit, accostato a ruote blu, evoca invece sofisticate atmosfere urbane. Il Bianco Seattle, con cerchi rossi, rappresenta invece la scelta più anticonformista.

La Suzuki GSX-S125 2022 nella livrea Bianco Seattle

IL PREZZO La Suzuki GSX-S125 è già ordinabile sia sull’ECommerce di Suzuki attraverso la piattaforma Suzuki Smart Buy –che permette al cliente di effettuare la propria prenotazione d’acquisto a qualsiasi ora, senza spostarsi da casa – sia presso la rete dei concessionari Suzuki a un prezzo di 4.290 Euro franco concessionario e le prime consegne sono in programma per il mese di giugno. Tramite Smart Buy, selezionando la concessionaria preferita ed inserendo la propria e-mail, si può prenotare la GSX-S125 versando un acconto di 500 euro su PayPal. Il cliente sarà quindi ricontattato dal concessionario per definire i tempi e le modalità di consegna e di pagamento.

NON RINUNCIARE A NIENTE Con la promo “Non rinunciare a niente!” si guida subito la moto o lo scooter del cuore e si inizia a pagare solo dopo 4 mesi, con le prime 6 rate pari all'1% dell'importo finanziato e le successive 42 rate costanti. Il cliente sceglierà infine la cifra da finanziare – a partire da 2.000 Euro – e se versare o meno un anticipo, che può corrispondere alla valutazione dell’usato dato in permuta. Giocando con questa variabile è possibile distribuire in modo diverso i flussi di denaro nel tempo e modulare l’entità dei versamenti mensili in base alle proprie preferenze. Il TAN è fisso ed è pari al 5,01%.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/03/2022