V-Strom Day 2023: 1.000 km tra asfalto e sterrato con la 800DE

Dopo aver partecipato alla prima edizione, eccomi di nuovo in sella a una V-Strom per l'evento che celebra l'Enduro Sport Tourer di Suzuki – in tutte le sue declinazioni e cilindrate – e i suoi possessori. Stavolta, però, l'offensiva di Hamamatsu si fa più ricca: merito delle nuove 1050 e 1050 DE – trovate qui la prova video in Grecia – e della nuovissima 800DE – qui la prova video dalla Sardegna – mia compagna d'avventure in questa edizione del raduno. Luogo dell'evento l'Umbria – con un passaggio per noi giornalisti in Toscana – tra mitiche strade asfaltate e sterrate.

AMICI DA UNA VITA Siccome i km del tour non mi sembrano abbastanza penso bene di non sfruttare il transfer Milano-Firenze e di farmi dare la V-Strom 800DE direttamente nel capoluogo lombardo: il mio viaggio inizierà quindi con un bel trasferimento autostradale sulla A1. Ma non corriamo troppo. Appena monto in sella alla V-Strom apprezzo le dimensioni compatte – non in senso assoluto, ma trattandosi di un'enduro stradale da 800 cc con ruota da 21'' – e l'altezza della sella per niente intimidatoria. Sono 855 mm sulla carta, ma complice l'ottima sciancratura tra serbatoio e seduta e il mono morbido tocco terra che è una bellezza (dai miei 180 cm). Il confronto immediato è con la gigante globetrotter BMW R 1250 GS Adventure guidata recentemente: la Suzuki sarà larga meno della metà della bavarese ma soprattutto sembra pesare la metà (i kg che le separano, invece, sono circa 40, 230 contro 268). Non potrà fare 500 km di autostrada come la maxi da 30 litri di serbatoio – sono 20 quelli della 800DE – ma garantisco che con queste dimensioni si hanno 1000 pensieri in meno da fermo e nelle manovre a bassissima velocità. Consigliatissima, per tutti, uomini non particolarmente alti e, perché no, anche signorine!

Con la Suzuki V-Strom 800DE

300 KM DI AUTOSTRADA L'amichevolezza riscontrata salendo in sella alla V-Strom 800DE prosegue al momento di partire. I comandi sono a portata di mano, la gestione dell'elettronica è delle più intuitive mai provate – si manovra tutto tramite i pulsanti sul blocchetto sinistro: traction, mappe e ABS, disattivabile al posteriore – e il motore pronto si sposa bene con la frizione. Il nuovo cambio elettronico, poi, svolge egregiamente il suo lavoro: è certamente tra i migliori in circolazione – non sbaglia un colpo – e risulta solo un po' secco e contrastato. Partire alle 16 di giovedì 1 giugno – col bel ponte dinnanzi – si rivela una mezza odissea: coda in tangenziale, coda in autostrada, coda arrivato all'ingresso di Firenze. Nonostante ciò scendo abbastanza rilassato e il merito è certamente della Suzukina: tra le auto in fila svicolo benissimo, aiutato dal raggio di sterzo contenuto e dal freno posteriore modulabile e potente che mi aiuta a giocare nello stretto, con la frizione in mano. Il piccolo cupolino è sufficiente a offrirmi riparo almeno per quanto riguarda il busto, le vibrazioni ci sono ma non rappresentano un problema e col pieno da 20 litri – circa 18 km/litro il mio consumo, a velocità codice, per 350 km di autonomia circa – riesco ad arrivare a destinazione senza soste. Alla V-Strom 800DE manca solo un cruise control, è un vero peccato che ne sia sprovvista.

La V-Strom 800DE tra le curve

FIRENZE-ORVIETO Il giorno successivo è il primo – vero – di avvicinamento all'evento. Con gli altri giornalisti partiamo da Firenze in direzione Orvieto: non un semplice trasferimento autostradale, bensì un assaggio del vero V-Strom Day 2023, tra provinciali asfaltate e sterrati. Transitiamo così da borghi toscani quali Impruneta, Radda in Chianti e lambiamo, nella splendida Val d'Orcia, Montalcino e Montepulciano, passando per le strade sterrate dell'Eroica, dove incontriamo decine di ciclisti. Subito prima di un tratto in salita uno di questi biciclettari mi si avvicina, esclamando qualcosa: rallento e mi si attacca alle maniglie del passeggero, invocando un gentile aiuto in quel tratto irto. Terminata l'ascesa mi ringrazia col sorriso: anche oggi ho fatto la mia buona azione! Tra un breve acquazzone nel Valdarno e uno evitato di poco in zona Chiusi Chianciano – la macumba fatta con Simone di Suzuki ha funzionato! – arriviamo a Orvieto dopo circa 235 km e una buona dose di divertimento tra le curve: sì, perché la V-Strom 800DE convince anche su asfalto, nel misto, per merito di una ciclistica equilibrata. È vero, c'è un po' di effetto on-off e la gomma anteriore non trasmette sempre tutto il grip che si desidererebbe, ma che gusto – complice anche il binomio motore-cambio – per una enduro stradale! Ora relax, domani sarà la volta del V-Strom Day 2023 in Piazza del Duomo.

Offroad con la Suzuki V-Strom 800DE

ORVIETO-ORVIETO Al mattino l'incontro con tutti gli appassionati in Piazza del Duomo, pronti per dare il via al Raduno. Tre differente percorsi studiati dalle guide di Over2000 Riders – con noi il mitico Giamba – dal più breve e semplice Fun, 110 km, passando per Discovery e Adventure, da oltre 140 km. Ovviamente – che ve lo dico a fa' – il nostro è l'Adventure, quello più lungo e un po' più impegnativo in termini di fuoristrada. Partenza da Orvieto, pranzo a Todi, per terminare alla Tenuta il Caio di Corbara al pomeriggio. Belle strade e bellissimi paesaggi, on e offroad, tutto piuttosto fattibile, almeno finché non arriviamo in uno stretto sentiero bello smosso. Lì tremo un po' – qualcuno annusato il pericolo preferisce fare dietrofront – e capisco che ho solo una possibilità: superare la paura e, in piedi sulle pedane, stringere bene con le gambe la mia V-Strom 800DE, il tutto girando un po' di più la manopola del gas, col peso indietro e bello leggero sul manubrio, sperando di superarla. Il fondo è smosso – la moto monta le Dunlop Trailmax di serie – e c'è un insidioso canale con sassi nel mezzo dello stretto passaggio: metto le ruote un po' qua e un po' là, ma ne esco, vedo la fine! In questa circostanza la leggerezza della 800, il suo motore pronto e il perfetto equilibrio generale mi hanno reso il compito più facile. Questa Suzuki è un'ottima moto anche per chi, come me, non è cresciuto a pane e sterrato.

V-Strom Day 2023: tutti insieme alla Tenuta di Corbara

BUONA LA... TERZA! Anche questa terza edizione del V-Strom Day è andata alla grande. Bella compagnia, bellissimi percorsi e una moto, la V-Strom, capace di fare bene tutto. Ora, con la nuova 800DE, questa affermazione è vera più che mai, perché la media Suzuki ha alzato l'asticella quanto a prestazioni e piacere di guida su asfalto – motore e cambio su tutti – riuscendo ad abbracciare anche la parte offroad grazie a ruota da 21'' e ciclistica ad hoc – le sospensioni sono quelle con maggior escursione in gamma, 220 mm – il tutto con una compattezza e una sensazione di leggerezza che aiuta anche i non... dakariani. Grazie Suzuki, ci vediamo alla prossima edizione!

Pubblicato da Michele Perrino, 13/06/2023