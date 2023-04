Suzuki Demo Ride Tour 2023: prova GSX-8S, V-Strom e GSX-S 1000 GT!

Il Suzuki Demo Ride Tour 2023 il prossimo weekend sbarca anche in Toscana per una due giorni di prove: scopriamo dove e quando sarà possibile effettuare i test ride delle novità della Casa di Hamamatsu.

DOVE E QUANDO Sabato 29 aprile sarà la volta di Casini Sauro a Scandicci (FI), in Via Barontini ang. Via San Colombano. Domenica 30 aprile, invece, il Suzuki Demo Ride Tour farà tappa a Firenze, da Olivi Motori, in via Baccio da Montelupo, 24/B.

COME ISCRIVERSI Per prenotare una tra GSX-8S, V-Strom 1050, 1050DE, 800DE o GSX-S 1000 GT non dovrete far altro che visitare il sito www.suzukitour.it.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/04/2023