Suzuki: dalla GSX-8S alla nuova sportiva GSX-8R? I rumor dicono che...

Se da una parte le sportive di media cilindrata sono andate scomparendo – eccezzion fatta per il fresco ritorno della Kawasaki ZX-6R 2024 – gli appassionati non smettono di sognare. Si parla da tempo di una Yamaha R9 su base MT-09 e ora i rumor riguardano la neonata GSX-8S, che potrebbe essere la base di partenza per il ritorno della mitica sigla GSX-R.

8S E 8R Il ritorno di una sportiva Suzuki sarebbe certamente ben visto dagli appassionati ma, come sempre in questi casi, le case non fanno beneficienza e dietro la realizzazione di una moto c'è la necessità di venderla: in parole povere, nessuna azienda si può permettere di spendere milioni di euro per progettare una moto da zero e venderne solo poche decine. Discorso diverso, però, per una GSX-8R che nasca sulla base della GSX-8S: alla nuova sportiva servirebbero praticamente solo carene e semimanubri, per un investimento piuttosto contenuto in termini economici.

La Suzuki GSX-8S

DA NAKED A SPORTIVA I colleghi giapponesi di Young Machine la pensano così e con loro il designer di motociclette e YouTuber Mich Superbikes, che ha pensato a come potrebbe essere la GSX-8R, realizzando un rendering. La naked Suzuki dalla quale deriverebbe, provata da Danilo – e in occasione della comparativa naked entry level che vedrete prossimamente sul nostro sito e sul nostro canale YouTube – è stata apprezzata da tutto il team per stabilità e precisione, con sensazioni da sportiva vera.

LA ASPETTIAMO! Insomma, in redazione siamo tutti d'accordo nel dire che una bella carenata sportiva sulla base della 8S ci starebbe alla grande, resta da vedere se l'esercizio di stile si tramuterà in un progetto reale anche in quel di Hamamatsu. Noi ci speriamo – proprio come la sportiva Yamaha con motore CP3 – e vi terremo aggiornati in caso di novità.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/06/2023