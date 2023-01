Yamaha R9: cottura a fuoco lento per la nuova sportiva, in arrivo nel 2024

Le ultime voci danno la Yamaha R9 come modello 2024 con livrea ispirata alla Yamaha R1 del 1998. Pronti per la sportiva 3 cilindri?

Della Yamaha R9 si parla da lungo tempo. Era il 2021 quando fu registrato il marchio della sportiva su base MT-09, mentre solo un paio di mesi fa è stata la volta del logo. Quale miglior modo di iniziare il 2023 se non con una grande novità 2024? Sì, stando alle ultime indiscrezioni la R9 potrebbe essere schierata come modello del prossimo anno...

UN RICHIAMO ALLA R1 A darne notizia è MCN, con la futura sportiva 3 cilindri in questa colorazione – trattasi ovviamente di un rendering – che riporta alla mente la mitica Yamaha R1 del 1998, la prima serie della maxi. Un lancio, quello della R9, carico di aspettative: ecco che la livrea celebrativa per il 25° anniversario della R1 – anno più, anno meno – sembra perfetto per solleticare il palato dei più tradizionalisti, pur rivolgendo lo sguardo al pubblico dei giovani.

La sportiva su base MT-09 (qui SP) è l'unica mancante nella gamma Yamaha

SOLO LEI Nella gamma Yamaha manca solo lei. Alla nuda MT-125 corrisponde la sportiva R125, alla MT-03 la R3, alla MT-07 la R7 e alla MT-10 la R1. Con la dipartita della R6 – ora disponibile solo in versione Race – il gap per chi vuole una sportiva stradale Yamaha è grande: troppo piccola la R7 da 73 CV, troppo grande la R1 da quasi 200. Il motore CP3 a 3 cilindri della MT-09 – 119 CV e 93 Nm – dal canto suo sembra perfetto per lo scopo. E non è un caso che nella mia personalissima Top 10 delle migliori moto 2022 la MT-09 abbia trovato un bel piazzamento... La R9, insomma, sarebbe davvero un colpaccio! Adesso non resta che aspettare l'eventuale conferma da parte di Yamaha...





