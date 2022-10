Yamaha R9, arriva anche il logo: la sportiva farà visita a EICMA?

Dopo il gran parlare sul possibile arrivo della sportiva Yamaha R9, basata sulla MT-09, ora spunta il logo. Grande attesa per EICMA

Yamaha ha iniziato a presentare le prime novità 2023 già in questi giorni. Sono arrivate in ordine le nuove MT-125 e MT-07, ma anche lo scooter XMax si è rinnovato, sia nella motorizzazione da 125 che da 300 cc. Ora, però, la posta in gioco sale: a tornare alla ribalta è la R9, sportiva su base MT-09 di cui si fa un gran chiacchierare ormai da tempo... Dopo i rumor, infatti, arriva anche il logo.

LA MOTO CHE MANCA Ancor prima di Yamaha, lo ricorderete, ci ha pensato un meccanico italiano a realizzare la R9M. La sportiva con motore 3 cilindri da 890 cc derivata dalla MT-09 – 119 CV di potenza massima e 93 Nm di coppia – è la moto che colmerebbe il divario attualmente esistente nella gamma delle sportive di Iwata: tra la R7 da 73 CV alla R1 da quasi 200, infatti, manca qualcosa. L'apparizione del logo della R9, però, sembra venire in soccorso di chi spera nella sportiva di mezzo...

SORPRESA A EICMA? Nell'estate del 2021 la registrazione del marchio, ora l'arrivo il logo... tutto lascia intendere che la Yamaha R9 possa davvero essere in arrivo. Periodo assolutamente perfetto visto che, tra pochi giorni, partirà l'edizione numero 79 della Fiera (qui tutte le info): chissà che la R9 ci faccia una sorpresa proprio lì. Tranquilli, se così fosse vi daremo notizie di lei a partire dall'8 novembre.

Pubblicato da Michele Perrino, 31/10/2022