Nuova Yamaha MT-125 2023, dalla play alla strada, la naked si fa tech!

Yamaha aggiorna la piccola MT-125, dedicata ai più giovani, dotandola di una dotazione tecnologica quasi senza eguali per il suo segmento, pur confermando la già ottima base tecnica del modello attualmente in commercio. Come sulla sorellona MT-07 arriva il display TFT da 5 pollici con connettività e in aggiunta c’è anche il controllo di trazione.

NUOVO DISPLAY Nessuna novità in merito a motore e ciclistica, che vengono confermate anche sulla nuova MT-125 2023; d’altronde il monocilindrico Yamaha con sistema VVT di fasatura variabile è tra i migliori motori monocilindrici a 4T. Anche il design, molto “robotico” viene confermato, la novità è la strumentazione TFT a colori da 5 pollici dotata di connettività. Il sistema è uguale alla nuova MT-07, tuttavia è disponibile il solo tema Street. Dopo aver scaricato l'app MyRide di Yamaha sullo smartphone del pilota e dopo averla associata alla Communication Control Unit della MT-125 si possono visualizzare le chiamate in arrivo, le email e le notifiche dei messaggi sullo schermo a colori. Anche in questo caso, una volta configurato, il sistema può anche informare il pilota di eventuali problemi tecnici che potrebbero essere riscontrati sulla MT-125 e trasmettere una notifica via e-mail al proprio concessionario o a qualsiasi altro contatto scelto dal pilota.

VEDI ANCHE

Nuova Yamaha MT-125 2023, la nuova strumentazione da 5'' con connettività

CONTROLLO DI TRAZIONE Dove la piccola supera la grande (ovvero la 07) è nella presenza del controllo di trazione, ancora assente sulla naked di cilindrata superiore, considerata dalla Casa di Iwata come uno strumento per apprendere le tecniche di guida in maniera “pura”.

COLORI E DISPONIBILITÀ La MT 125 sarà disponibile a partire da maggio 2023 presso la rete ufficiale dei concessionari Yamaha nelle colorazioni Cyan Storm, Icon Blue e Tech Black.