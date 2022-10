Lorenzo Baldassarri approda in Superbike con Yamaha

Dopo una sola stagione di SuperSport, Lorenzo Baldassarri trova l'accordo con il team Yamaha GMT94 per correre il prossimo anno in Superbike

PROMOZIONE MERITATA Lorenzo Baldassarri disputerà il mondiale Superbike 2023. Il pilota di San Severino Marche, dopo una lunga carriera in Moto2 - condita da 12 podi, 5 vittorie e 2 pole position - era approdato a inizio anno in SuperSport con il team Evan Bros, con il quale si sta giocando il titolo mondiale. Quando mancano ancora 3 gare al termine della stagione, infatti, il pilota della Yamaha è secondo in classifica a 45 punti dal leader, lo svizzero Dominique Aegerter, grazie alle 4 vittorie e ai 14 podi conquistati. E proprio come lo svizzero, che ha firmato il prossimo anno con il team GRT, anche l'italiano approderà nel massimo campionato delle derivate di serie. I due alfieri della Yamaha potranno così continuare a sfidarsi anche nel 2023 sulle piste del mondiale, entrambi in sella a una moto di Iwata con un team privato.

VEDI ANCHE

OBIETTIVO RAGGIUNTO Quello che ha ingaggiato il ''Balda'' è il team GTM94 di Christophe Guyot, che a sua volta farà l'esordio nel mondiale Superbike dopo diverse stagioni in SuperSport. ''Sono molto contento dato che ho iniziato questo progetto con Yamaha nel WorldSSP dalla Moto2™ e il mio obiettivo è sempre stato quello di arrivare a correre nel WorldSBK'', ha raccontato Lorenzo.''Quest’anno stiamo vivendo davvero un’ottima stagione, stiamo crescendo insieme e continuo a migliorare. Sono pronto per compiere questo step verso il Campionato WorldSBK con Yamaha e il GMT94 Yamaha WorldSBK Team, quindi li ringrazio per avermi dato quest’opportunità; non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/10/2022