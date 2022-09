Dominique Aegerter approda in Superbike la fianco di Remy Gardner

FINALMENTE LA SUPERBIKE Dopo anni di rincorsa, Dominique Aegerter approda finalmente in Superbike. Il pilota svizzero con una lunga esperienza nel Motomondiale, soprattutto nella classe di mezzo, ha fissato negli ultimi anni l'obiettivo main class tra le derivate di serie e il prossimo anno sarà finalmente in sella alla Yamaha del team GRT al fianco di Remy Gardner, attuale pilota KTM in MotoGP. La scuderia italiana cambia dunque l'intera lineup, e il prossimo anno punta in alto grazie all'australiano campione Moto2, e allo svizzero campione in carica Supersport nonché favorito per la conferma del titolo, visto che a quattro round dalla fine del campionato 2022 può contare su 36 punti di margine sull'italiano Lorenzo Baldassarri. E non finisce qui. Aegerter si è laureato un paio di settimane fa campione della MotoE, dopo essere arrivato terzo nel 2020 e secondo nel 2021. A far posto alla coppia Gardner-Aegerter saranno l'americano Garrett Gerloff, che si è già accordato con BMW per il 2023, e il giapponese Kotha Nozane.

VEDI ANCHE

OBIETTIVI AMBIZIOSI ''Sono super felice di unirmi a Yamaha per la prossima stagione nel WorldSBK'', ha raccontato Aegerter. ''Per me si tratta di una grande opportunità e una fantastica ricompensa per aver vinto l’anno scorso il titolo mondiale e per essere in testa in questa stagione alla classifica del WorldSSP. Non vedo l’ora di correre con il GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team e di scendere in pista accanto a un pilota come Remy Gardner che, da campione del mondo Moto2™ e attuale pilota MotoGP™, sarà un compagno di squadra davvero forte. Non vedo l’ora di affrontare il primo test in sella alla Yamaha R1 che è chiaramente una moto competitiva, con Toprak che l’ha guidata l’anno scorso nel Campionato del Mondo e con cui anche in questa stagione sta andando nuovamente a caccia del titolo iridato. Sono felice di avere questa opportunità e voglio ringraziare Yamaha e il GYTR GRT Yamaha Team per aver creduto in me. Nella prossima stagione darò tutto quello che ho ma per adesso resto concentrato sulla conquista del secondo mondiale di fila nel WorldSSP''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/09/2022