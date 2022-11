Airbag: Yamaha sarebbe al lavoro sul sistema integrato nella moto

A novembre Yamaha ha presentato un bel po' di novità, quasi tutte accomunate da un aggiornamento tecnologico. La Tracer 9 GT+, moto che porta in dote, per la prima volta a Iwata, il radar con cruise control adattivo, è certamente la più importante vista a EICMA 2022. Radar e frenata assistita sono bei passi avanti anche in termini di sicurezza e il prossimo step potrebbe essere quello di equipaggiare, direttamente sulla moto, il sistema airbag.

LA CONFERMA Heiji Maruyama, direttore generale del centro di ricerca e sviluppo tecnico, ha confermato questa ipotesi ad Autocar Professional:''Sì, stiamo valutando gli airbag per le moto. Alcune aziende hanno già fatto annunci e molte altre si stanno unendo per lo sviluppo di questa tecnologia. Credo che alcuni siano già sul mercato e stiamo sviluppando anche questo aspetto. Ma non siamo in grado di tracciare una tabella di marcia del suo lancio ora''.

VEDI ANCHE

Airbag sulla moto? Se il pilota va da una parte e la moto dall'altra, rischia di essere inutile

COMPLICATO Le difficoltà nell'inserire un sistema airbag su una moto sono tuttavia molteplici. Prima di tutto deve essere compatto, viste le dimensioni ridotte di una moto, ma la difficoltà più grande è legata alla libertà di movimento necessaria al motociclista. Se su un'auto la posizione del guidatore è fissa, anche grazie alle cinture, in moto c'è bisogno di potersi muovere: circondare di morbidi ''cuscini'' un automobilista insomma è più semplice, ma il motociclista è svincolato dal mezzo e questo, ovviamente, rende tutto più complesso. Serviranno quindi le cinture anche sulle 2 ruote? Presto per dirlo, ma sapere che qualcuno abbia a cuore come tenerci al sicuro è già consolante.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/11/2022