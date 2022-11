Il casco non basta? Arriva (forse) quello di Airoh con airbag

Il tema sicurezza è sempre attuale tra i motociclisti, per tanti che ancora sottovalutano l’utilità dell’abbigliamento tecnico ci sono altrettanti motociclisti che ci tengono a tutelarsi e a utilizzare gli ultimi ritrovati tecnologici messi a disposizione dai produttori. L’airbag da moto è l’ultima innovazione in questo campo, meccanico o elettronico che sia, ma nessuno prima di Airoh e Autoliv – azienda leader nei sistemi di sicurezza per auto – aveva pensato di inserirlo in un casco.

IDEA ITALIANA Una doppia barriera che all’azione del casco – che con la nuova normativa ECE 22.06 è ancora più sicuro – unisce quella del cuscino ad aria che da anni salva le vite agli automobilisti. L’idea nasce dal reparto R&D di Airoh, si ispira al lavoro del giovane ingegnere Roberta Descrovi e viene realizzata in collaborazione con Autoliv.

Airoh casco con airbag

COME È FATTO Il concept del casco è stato sviluppato con l'obiettivo di soddisfare gli standard di sicurezza indipendentemente dall'attivazione di questo sistema, utilizzando l'airbag Autoliv come elemento per estendere l’assorbimento di energia e offrendo una protezione aggiuntiva a quella già garantita dai normali caschi. L'airbag viene gonfiato da un sistema specifico che utilizza una tecnologia simile a quella degli airbag automobilistici. Il modulo è interamente integrato nel casco, ricoperto da scudi che possono aprirsi e consentire il gonfiaggio dell'airbag.

COMPATTO E LEGGERO Quando si parla di caschi aerodinamica, ingombro e peso sono punti fondamentali dello sviluppo, da Airoh fanno sapere che anche questo prototipo tiene fede alle caratteristiche che da sempre contraddistinguono i prodotti del marchio lombardo: leggerezza e compattezza.

STUDIO E TEST Il concept presentato ad EICMA è stato realizzato effettuando prove virtuali CAE nella prima fase, seguite da prove di impatto fisico correlate, che hanno portato all'ulteriore ottimizzazione di parametri critici come design, area di copertura, pressione e volume. Sia Airoh che Autoliv sono soddisfatti dei risultati raggiunti ma continueranno a lavorare sul loro prototipo per raggiungere una versione definitiva di livello superiore, pronta ad arrivare sul mercato.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 16/11/2022