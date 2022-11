HJC RPHA 91: il video unboxing del nuovo casco modulare a EICMA 2022

HJC porta a EICMA 2022 una delle sue novità, il casco modulare RPHA 91. Fulvio Crivelli, Head of Sales & Marketing di HJC Italia, ci racconta come cambia e quanto costa nel video unboxing.

CAMBIA TUTTO L'RPHA 91 è il successore dell'RPHA 90 S e si rinnova prima di tutto dal punto di vista estetico, dove si presenta diverso anteriormente e posteriormente. Questo nuovo modulare rispetta la più recente normativa ECE 22-06, è dotato di mentoniera basculante e, quando questa è in posizione aperta, rimane più compatta, dunque meno esposta all'aria. Tra le caratteristiche principali un visierino solare più ampio, che non solo scende ma avanza in avanti, lasciando più spazio per eventuali occhiali al di sotto di esso. Il visierino, inoltre, può essere riportato in posizione ''tutta su'' scegliendo su 3 diversi livelli.

VEDI ANCHE

I PREZZI L'HJC RPHA 91 ha la predisposizione per il sistema di interfono dedicato SENA ed è disponibile con prezzi a partire da 549 euro per le versioni monocolore, mentre diventano 629 euro per quelle con grafica.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/11/2022