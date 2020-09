DAL CINEMA... ALLE STRADE Nel corso degli anni, HJC ha avuto l'esclusiva da parte di Marvel e DC Universe per realizzare dei caschi che rappresentano i supereroi dei fumetti: da Iron Man a Batman, ce n'è per tutti i gusti. Alla vastissima gamma di livree realizzate dall'azienda coreana, ora si aggiungono due affascinanti grafiche. Se vi sentite dei supereroi pronti a salvare l'umanità, allora la livrea Superman farà sicuramente al caso vostro, mentre se vi sentite un po' cattivi e... non sopportate un certo Bruce Wayne, allora l'RPHA 11 con grafica Joker sarà la scelta più congrua.

DETTAGLI, PREZZI E TAGLIE Entrambe le grafiche sono realizzate sull'RPHA 11, il casco sportivo top di gamma della famiglia HJC. Progettato per l'utilizzo in pista, il casco presenta una calotta con diverse soluzioni aerodinamiche. La struttura esterna è realizzata in Premium Integrated Matrix (PIM Plus), un materiale composito che offre ottime protezione agli urti e un eccellente compromesso tra peso e protettività, un obiettivo raggiunto anche grazie all'utilizzo di fibra di carbonio e tessuto ibrido fibra di carbonio-fibra di vetro. Le livree Superman, Joker e tante altre sono già disponibili e, con un prezzo di 599 euro, la visiera scura e la lente antiappannamento sono incluse nel prezzo. Le taglie spaziano dalla XXS alla XXL, la garanzia ufficiale è di 5 anni.