HJC RPHA CAL CRUTCHLOW Il top di gamma HJC RPHA 11 guadagna tre nuove grafiche della replica Crutchlow. Ispirate al pilota inglese veterano della MotoGP le grafiche vanno a personalizzare il casco HJC progettato per la pista grazie all’utilizzo di un mix di carbonio e un tessuto ibrido carbonio-vetro. Le tre repliche sono la Crutchlow Special 1, la special edition Crutchlow Silverstone e il Crutchlow Replica Black.

LE TRE REPLICHE La grafica Crutchlow Special 1, è stata vista per la prima volta sulla testa di Cal, mentre sfrecciava sull'asfalto spagnolo sul Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmelo, durante il GP di Barcellona del 2019. Oggi, è disponibile per l'acquisto per tutti coloro che sognavano di indossare quel casco verde, giallo e grigio. Disponibile per il preordine, invece, l'edizione speciale Silverstone, ispirata all'omonimo circuito del Northamptonshire e alle sue famigerate ''pietre d'argento''. Il Crutchlow Replica Black, poi, è una variante della grafica originale di Crutchlow con una leggera sfumatura di colore.

Prezzo: 549.90 euro

Garanzia: 5 anni

Taglie: XS-2XL

IL PILOTA Cal ha iniziato a correre nel Campionato britannico Supersport, facendosi le ossa dal 2004 al 2006, per poi passare alla categoria Superbike, prima in sella alla GSX-R 1000 del team Rizla Suzuki e poi con la Honda del team HM Plant. Nel 2015 firmò per entrare nel team LCR Honda: nel 2019 Cal è salito in sella alla RC213V per il quinto anno consecutivo. Per saperne di più visitate il nostro speciale dedicato a Cal Crutchlow, con statistiche e risultati.