Nuovo Scorpion Exo 1400 Evo Air: il casco GT da usare tutti i giorni

Un modello dal look moderno da usare sia in viaggio sia nel commuting urbano grazie alle numerose soluzioni per comfort e sicurezza

IL CASCO GT DA INDOSSARE SEMPRE Scorpion ha presentato il nuovo casco Exo 1400 Evo Air – qui trovate l'unboxing video del suo predecessore, l'Exo 1400 Air – che insieme al suo gemello “carbon”, rappresenta il top dedicato al gran turismo. Questo inedito modello è stato naturalmente aggiornato per soddisfare la nuova e più severa normativa ECE R22.06. Il casco GT è stato progettato per offrire un piacere di indossarlo da prima classe, sia durante lunghi viaggi sia nell’utilizzo di tutti i giorni tipo il classico casa-ufficio. Insomma, un mix di versatilità davvero notevole abbinato a un design sportivo. Silenzioso anche alle alte velocità, il casco ha una calotta realizzata in fibra TCT (Thermodynamic Composite Technology) in tre diverse misure, per migliorare la resistenza e l’assorbimento degli urti. Gli interni avvolgenti offrono una sensazione percepibile che siano stati realizzati su misura grazie al sistema di gonfiaggio Airfit.

Scorpion Exo 1400 Evo Air: il casco granturismo confortevole e silenzioso

LE CARATTERISTICHE SALIENTI PUNTO PER PUNTO Ma ecco le caratteristiche tecniche principali di Exo 1400 Evo Air:

Meccanismo Visiera Ellip-Tec™ II

Grazie al nuovo meccanismo Ellip-Tec™ II, la visiera può essere sostituita ancora più facilmente e senza l'utilizzo di utensili. Le molle più robuste garantiscono un serraggio della visiera ermetico e silenzioso.

Visiera Solare retrattile Speedview™

Visiera solare retrattile con trattamento antiappannante su entrambi i lati.

Pinlock® 100% Max Vision 2D e 3D

Il sistema Pinlock 100% Max Vision assicura un'azione anti appannante al 100%. La lente è posizionata sulla visiera per garantire la migliore visibilità.

Scorpion Exo 1400 Evo Air: look sportivo e numerose colorazioni

KwikWick 3, Tessuto di Rivestimento

Il tessuto antibatterico KwikWick3 (sfoderabile e lavabile) riveste gli interni e mantiene testa e viso asciutti, qualunque siano le condizioni di temperatura e umidità esterni.

Sistema di cuscinetti gonfiabili AirFit

I cuscini interni gonfiabili garantiscono comfort e vestibilità elevati.

Anello di chiusura a doppia-D

Il sistema di chiusura con anello a “doppia-D” garantisce il massimo standard per la sicurezza.

KwikFit™

I cuscinetti interni KwikFit™ consentono di inserire e togliere agilmente i modelli di occhiali più usati.

Sistema di bloccaggio della visiera

Il sistema posizionato al centro di blocco/sblocco della visiera ne assicura una chiusura ermetica. La visiera, oltre alle posizioni “aperta” e “chiusa”, può essere tenuta “lievemente aperta” in modo da far entrare un po’ d’aria all’interno del casco.

Scorpion Exo 1400 Evo Air

Prese d’aria profilate e sistema di ventilazione

Le prese d’aria sono profilate per garantire il massimo livello di silenziosità mentre il sistema di ventilazione garantisce un ottimo riciclo dell’aria grazie all’effetto Venturi.

Deflettore nasale

Fa sì che il respiro del motociclista non crei condensa sulla visiera

Sistema di estrazione rapida dei guanciali (E.R.S.)

Guanciali interni estraibili per rendere più facile la rimozione del casco in caso di incidente da parte del personale specializzato.

Calotta disponibile in tre taglie XS-M - L - XL-XXL. Peso in taglia M: 1.425 gr (+/- 50 gr). Garanzia: 5 anni

Prezzo da 299,90 a 369,90 euro a seconda della colorazione

Per conoscere tutte le grafiche del nuovo Exo 1400 Evo Air potete cliccare qui.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/10/2022