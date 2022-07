Nuovi Scorpion Belfast Evo: i caschi jet di stile per distinguersi dalla massa

Design esclusivo, effetto vintage, calotta anche in fibra di carbonio e soluzioni che sottolineano la ricerca del comfort per due modelli dal prezzo conveniente

LOOK E TECNOLOGIA VANNO A BRACCETTO Scorpion rilancia nel segmento dei caschi jet dal look “Café Racer” con due modelli super stilosi, caratterizzati da un design dal sapore vintage, che rende omaggio alla tradizione più pura dei bikers. Si parte dal modello Belfast Evo, leggero e super confortevole, perfetto da indossare in ogni occasione. Dotato di visierino solare retrattile a scomparsa denominato SpeedView® (trasparente o leggermente fumé) con trattamento anti-appannamento, Belfast Evo è equipaggiato con interni rivestiti di tessuto KwikWick2®, morbido e traspirante. Il cinturino ha la chiusura micrometrica per regolare in modo perfetto la vestibilità una volta indossato il casco.

Nuovi caschi Jet Scorpion Belfast Evo: qui il modello Solid grigio opaco

DOPPIA CALOTTA PER IL MASSIMO COMFORT Belfast Evo è inoltre dotato di interni KwiKfit® i quali consentono di montare o togliere agilmente i modelli di occhiali più diffusi. La calotta è realizzata in Fibra di Vetro di ultima generazione ed è disponibile in due diverse misure: XS-L e XL-XXXL. Per avere un ordine di grandezza, Scorpion dichiara un peso in taglia M di 1.040 grammi (+/- 50 grammi). Valore molto interessante per offrire il massimo comfort anche dopo tanto tempo trascorso in sella. Il Belfast EVO è omologato ECE R22-06 e ha una garanzia di cinque anni.

Modelli e prezzo al pubblico 2022 (iva compresa):

BELFAST EVO

* Solid: Nero Opaco, Grigio Cemento, Grigio Cemento Opaco 169,90 euro

* Grigio scuro Grafite 179,90 euro

* Luxe: 189,90 euro

VEDI ANCHE

* Grafica: Pique, Retrol 199,90 euro

LA FIBRA DI CARBONIO GIOCA IL JOLLY Ma un carattere ancora più deciso, unito a uno stile classico ed esuberante, con un livello di comfort elevato grazie a un peso inferiore a 1 kg, lo troviamo con il nuovissimo Belfast Evo Carbon, in fibra di carbonio. Un modello che rivendica con classe e distinzione la sua natura fuori dagli schemi: il visierino a scomparsa, l’effetto cuoio vintage, il rivestimento cucito a mano, questo nuovo casco Scorpion Sports incarna in egual misura lo spirito da café racer e quello tipicamente custom. La ''S'' stilizzata frontale di “Scorpion” scompare per lasciare spazio a una percezione di maggiore esclusività del casco.

Nuovi caschi Jet Scorpion Belfast Evo: qui il modello Carbon Solid opaco QUANDO LO STILE ALZA L’ASTICELLA Un jet dal gusto retrò con un look impareggiabile da indossare se si vuole uscire dai soliti cliché per distinguersi dalla massa. Il Belfast Evo Carbon è disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL e in due differenti misure di calotte (XS/L e XL/XXL), per adattarsi perfettamente al profilo della testa. Un altro suo punto di forza è il peso, che nella taglia M è di appena 950 grammi (+/- 50 grammi). Infine, anche questo modello ha cinque anni di garanzia.

Prezzo al pubblico 2022 (iva compresa):

BELFAST EVO CARBON

* Solid: Nero, Nero Opaco 299,90 euro

* Grafica: Solid -> Red 309,90 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/07/2022