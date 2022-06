Scorpion EXO-230, il casco jet per conquistare la città

Il nuovo Scorpion EXO-230 è un jet con calotta in policarbonati e visiera particolarmente lunga, perfetto per muoversi in città. Prezzi e scheda tecnica

Anche se l’estate e il gran caldo impongono di indossare meno cose possibili, in moto non si può mai rinunciare alla sicurezza né tantomeno all’eleganza, come quella offerta dal nuovissimo Exo-230, l’ultimo casco jet presentato da Scorpion, che si caratterizza dalla presenza di una visiera particolarmente lunga, capace di proteggere in maniera efficace dalle turbolenze d’aria.

SICURO E LEGGERO La calotta è realizzata in componenti policarbonati di ultima generazione, con prese d’aria nella parte superiore del casco ed estrattori posteriori. Lo Scorpion Exo-230 è omologato ECE R22-06, è dotato di cinturino micrometrico a sgancio rapido, di un alloggiamento per gli auricolari ed è predisposto per il sistema Pinlock MaxVision.

COMODO E LAVABILE Il casco è leggero (1.350 g) e disponibile in tre taglie di calotta, e si rivela comodo da indossare grazie al nuovo tessuto di rivestimento interno antibatterico KwikWick-C, capace di mantenere testa e viso sempre asciutti e freschi. I cuscinetti interni KwikFit permettono di mettere e togliere gli occhiali, sono sfoderabili e lavabili e in schiuma a tripla densità, a garanzia di maggior comfort, durata e sicurezza. Da ultimo, Exo-230 ha la visiera interna retrattile Speedview con trattamento antiappannante su entrambi i lati.

SCHEDA TECNICA SCORPION EXO-230

Calotta in policarbonato

Omologato ECE R22-06

Cinturino micrometrico a sgancio rapido

Ventilazione con estrattori posteriori

Aggancio visiera Ellip-Tec

Visore per il sole Speedview

Cuscinetti a tripla densità

Rivestrimento in KwikWick-C antibatterico

Alloggiamento auricolari

Taglie: XS-S, M-L, XL-XXL

Peso 1.350 g

Prezzi

Nero opaco: 139,90 euro

Nero, bianco: 149,90 euro

Antracite opaco, Condor, Fenix, SR: 159,90 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 15/06/2022