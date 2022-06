Scorpion EXO-930: il modulare che diventa jet in un attimo. Video unboxing

Scorpion EXO-930 è il casco modulare con doppia omologazione P/J che si presenta nel 2022 in questa nuova livrea. Il protagonista di questa nuova puntata di Motorunboxing è lui: scopriamone le caratteristiche – una in particolare, davvero interessante – i prezzi e le impressioni nell'unboxing video.

Scorpion EXO-930

SCORPION EXO-930: IMPRESSIONI IN MOTO

L’estetica è una cosa soggettiva, ma lasciatemi dire che in questa nuova colorazione il modulare di Scorpion è davvero molto, molto bello. Andiamo subito al sodo, quali sono le caratteristiche peculiari dell'EXO-930? In testa fascia bene, con interni morbidi e avvolgenti, rumorosità nella media, mi piace molto il sistema di apertura che è davvero di estrema semplicità, con un pulsante, sotto la mentoniera, facile da azionare. La chicca, però, è rappresentata dalla presa d’aria frontale che fa arrivare davvero tanta aria all’interno quando lo usiamo in modalità integrale, cosa apprezzabilissima d’estate.

Scorpion EXO-930: il casco modulare

SCORPION EXO-930: CARATTERISTICHE TECNICHE

Scopriamo l’EXO-930 dal punto di vista tecnico, iniziando dalla calotta, in policarbonato, sulla quale trovano spazio le 2 prese d’aria, quella superiore e quella sulla mentoniera, entrambe regolabili su una sola posizione, aperto/chiuso. Dietro completa il quadro il deflettore con estrattore integrato. La visiera, che è dotata del sistema Pinlock contro l’appannamento, è caratterizzata da un’apertura quasi micrometrica: una volta aperta leggermente, infatti, sale o scende a piccolissimi scatti, permettendo così di aprirla o chiuderla a proprio piacimento.

IL MODULARE In modalità “tutto aperto” posso intervenire sulla leva rossa, posta sul lato sinistro della calotta, per bloccare la mentoniera in posizione rialzata ed evitare chiusure accidentali ma... c’è un ma: come accennavo poco fa, se voglio sfruttare l’EXO-930 come casco aperto è possibile rimuovere totalmente la mentoniera tramite 2 ganci, per trasformarlo in jet al 100%. Un'operazione davvero semplice e veloce, che non richiede alcun attrezzo.

Scorpion EXO-930: gli interni

SCORPION EXO-930: GLI INTERNI

Entriamo dentro l’EXO-930 per conoscere il visierino interno Speedview con trattamento antiappannante, il cui movimento è gestito attraverso il tasto laterale sulla mentoniera. Gli interni, rivestiti del tessuto Kwikwick2, sono anallergici e traspiranti, nonché smontabili e lavabili, mentre i cuscini Kwikfit permettono di indossare senza problemi occhiali da vista o da sole. La chiusura, invece, è affidata a un cinturino con regolazione micrometrica.

SCORPION EXO-930: TAGLIE E PREZZI

Lo Scorpion EXO-930 dispone della predisposizione per l’interfono EXO-Com ed è disponibile in 2 taglie di calotta, da XS a L e da XL a XXXL, con un peso, in taglia M, di 1.720 grammi. Veniamo infine ai prezzi, che sono a partire da 229,90 Euro per le versioni monocolore, mentre ne servono 249,90 per le altre, compresa questa novità 2022 in Matt White-Black-Red.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/06/2022