Scorpion EXO-City: unboxing e prova del casco jet

Fuori è primavera, c'è il sole che splende... insomma, è tempo di sentire il vento tiepido in faccia e godersi le due ruote. Un ottimo alleato sullo scooter potrebbe essere proprio lui, lo Scorpion EXO-City, protagonista del nostro Unboxing, un bel casco jet che coniuga qualità e comfort a un prezzo decisamente abbordabile. E allora... scopriamolo insieme!

COME VA Parlavo di vento in faccia e quindi partiamo proprio da qui, la visiera dell’EXO-City. Beh, su tutto alzato c’è poco da dire, mi godo la primavera come dicevo prima, ma la visiera fa la differenza in posizione abbassata: è molto ampia e, se da una parte mi permette un’ottima visibilità lateralmente, dall’altra mi ripara bene dall’aria la parte bassa del volto. Morbidi e confortevoli gli interni, bene la presa d’aria superiore e il visierino parasole: azionarli è semplice anche coi guanti. Non ultimo il prezzo... davvero invitante. Andiamo a conoscerlo in dettaglio!

CARATTERISTICHE Ma veniamo ora alle caratteristiche tecniche dello Scorpion EXO-City, partendo come sempre dalla calotta che è realizzata in componenti policarbonati di ultima generazione e prevede, come di consueto, 2 taglie di calotta: XXS-L e XL-XXXL. Il peso in taglia M è di 1.185 grammi +/- 50 grammi. Se conoscete Scorpion o se avete visto i nostri precedenti Unboxing, sapete che gli interni con rivestimento in tessuto Kwikwick2 sono anallergici, sfoderabili e lavabili e che grazie ai cuscinetti Kwikfit è possibile indossare gli occhiali da vista o da sole in un attimo. E se la luce vi dà fastidio ma non avete gli occhiali con voi, beh, niente paura, c’è sempre la visiera solare interna Speedview.

Il casco jet entry level di Scorpion Sports è l'Exo-City

COLORI E PREZZI Non mi resta che allacciare il casco con il cinturino micrometrico a sgancio rapido e partire, ma non prima di avervi detto che lo Scorpion EXO-City è in vendita con prezzi a partire da 119,90 Euro per le versioni monocolore, mentre quelle con grafiche, come questa, la Roll, costano 149,90 Euro e, come su tutti gli altri caschi Scorpion, sono compresi 5 anni di garanzia.