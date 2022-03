Scorpion Sports EXO-TECH Carbon, prova e unboxing del modulare premium

Quali sono le caratteristiche di un buon casco modulare? La versatilità, il confort, il peso contenuto e, perché no, la minor resistenza all’aria possibile quando si viaggia en plein air. Tutte caratteristiche che si possono ritrovare anche nello Scoprion Sports Exo-Tech Carbon, la versione premium del casco modulare protagonista del nostro MotorUnboxing. Scopriamo le sue caratteristiche tecniche, le taglie e il prezzo… forse la sua arma più interessante.

Scoprion Sports EXO-TECH Carbon

CALOTTA IN FIBRA DI CARBONIO I punti di forza dell’Exo-Tech standard vengono tutti confermati, ovviamente, anche nella versione Carbon: la mentoniera flip-back, che riduce l’effetto vela, il meccanismo magnetico super fluido e soprattutto la doppia omologazione P/J, fondamentale per usare il casco con la mentoniera sollevata anche in movimento. Cambia però la calotta che, come suggerisce il nome, su questo modello è in Ultra-TCT CARBON. Il risultato è un casco dalle dimensioni contenute e leggero: 1.500 g in tg M (+/- 50 gr). Ad aiutare a contenere gli ingombri ci pensa la doppia misura per la calotta, con la più piccola che copre le taglie dalla XS alla L e la più grande che mette al sicuro i capoccioni.

Scoprion Sports EXO-TECH Carbon

INTERNI TOP Scorpion ci ha abituato a interni comodi e confortevoli e quelli dell’Exo-Tech Carbon non sono da meno: sono realizzati in morbida schiuma 3D rivestita del tessuto anallergico, antimicrobico e traspirante Kwikwick III, manco a dirlo sono ovviamente sfoderabili e lavabili in lavatrice. Per chi indossa gli occhiali da vista, o non vuole separarsi dai propri occhiali da sole preferiti, il sistema KwikFit permette di inserirli comodamente senza sentire la pressione delle astine sulle tempie. Oh, poi volendo c’è sempre il visierino retrattile, pratico da azionare anche con i guanti invernali, meno facile utilizzare il pulsante per l’apertura della mentoniera. Per rimanere sempre connessi con il proprio smartphone è utilissima la predisposizione per gli altoparlanti da 40 mm del sistema Bluetooth Exo-Com.

VISIERA E VISIERINO In configurazione “full-face” (integrale), la visiera garantisce sempre una visione ampia e sicura, visiera che si alza automaticamente con l’apertura della mentoniera. La ventilazione interna è buona, con la presa d’aria che evita il più possibile l’appannamento, e quando la situazione è tragica si può fare affidamento sulla lente Pinlock offerta nella confezione, compresa nel prezzo è anche una visiera darksmoke

Scoprion Sports EXO-TECH Carbon

PREZZO E COLORI Per il 2022, oltre alla pura fibra di carbonio a vista con finitura lucida o opaca, lo Scorpion Exo-Tech Carbon è disponibile anche con la nuova grafica Top, con dettagli bianchi o rossi a dare un tocco di sportività in più. E ora il prezzo, 439,90 euro o 449,90 euro per le versioni solid, 489,90 euro per la variante con grafica.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 03/03/2022