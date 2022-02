Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo casco Scorpion ADX-2

Crossover e maxi enduro sono le moto che vanno per la maggiore. Il segreto sta nella loro versatilità, caratteristica in comune con il casco Scorpion ADX-2, un casco trasformista dalle molteplici configurazioni che sussegue al predecessore ADX-1 (qui il link al nostro unboxing).

CARATTERISTICHE DI ADX-2 Le configurazioni d’uso sono 3: visiera più frontino (removibile) insieme per avere un casco perfetto anche per il fuoristrada, solo visiera (senza frontino), per trasformare l’ADX-2 in un vero casco da strada, oppure con la mentoniera sollevata, che va a integrarsi perfettamente con il frontino, per trasformare l’ADX-2 in un perfetto “modulare” grazie alla doppia omologazione P/J. Non mancano poi confort come il visierino parasole retrattile, gli interni sfoderabili e lavabili con predisposizione per il montaggio dell’interfono e la visiera Pinlock Maxvision di serie per prevenire l’appannamento.

VEDI ANCHE

Scorpion ADX-2

GRAFICHE, TAGLIE E PREZZI Lo Scoprion ADX-2 è disponibile in due diverse varianti grafiche – Carrera o Camino – oppure in tinta unita nero, grigio o bianco. Nella fotogallery presente in questo articolo potrete vederle tutte. Ampia è anche la scelta delle taglie, si va dalla XS fino alla XXL, le due misure di calotta aiutano a contenerne peso e ingombri. Capitolo prezzi, si passa dai 249 euro per i tinta unita, ai 279,90 per quelli con grafica. Per scoprire il nuovo Scorpion Sports ADX-2 in tutti i suoi dettagli vi rimando al suo MotorUnboxing.