Scorpion VX-22 Air: il casco da cross top di gamma! Video unboxing

Bello da mostrare fuori al liceo ma soprattutto sui campi di gara, dato che si tratta di un top di gamma, il nuovo casco off-road Scorpion VX-22 Air ha il difficile compito di sostituire un prodotto apprezzatissimo come il suo predecessore VX-21. Per farlo Scorpion s’è data da fare introducendo nuove tecnologie e non solo, scopriamo tutto di lui in questa puntata di MotorUnboxing!

CALOTTA E OMOLOGAZIONE

Il motocross, l’enduro o i rally possono essere attività pericolose, motivo per cui Scorpion ha realizzato una nuova calotta ad hoc, utilizzando fibre Ultra TCT che già abbiamo visto in altri prodotti (come l’R1) abbinata all’EPS e alla nuova la tecnologia MIPS® (Multi-Directional Impact Protection System). Tutto ciò ha permesso allo Scorpion VX-22 Air di ottenere l’omologazione ECE 22.06, la nuova normativa per l’omologazione dei caschi più severa che in passato. La calotta è realizzata in due taglie per contenere ingombri e peso che nel caso del VX-22 in taglia M è di soli 1.150 grammi. Sempre in tema sicurezza c’è da segnalare il sistema per lo sgancio rapido d’emergenza dei guanciali e il sistema di chiusura a doppio anello in titanio.

VEDI ANCHE

INTERNI

Quando lo sforzo si fa intenso il confort e la traspirabilità sono fondamentali. Con l’ormai tradizionale sistema di gonfiaggio dei guanciali AirFit è possibile trovare la giusta calzata praticamente per chiunque, mentre gli interni realizzati in contur 3D e rivestiti con tessuto traspirante e antibatterico KwickWick®III per una sensazione di asciutto e freschezza che fa sempre piacere. A dar man forte ci pensa il sistema di ventilazione Aero Tuned con cui sono state riviste le prese d’aria. A tal proposito, ovviamente quella sulla mentoniera può essere facilmente smontata per poterla pulire da polvere e quant’altro in poco tempo.

A PROVA DI OCCHIALI

Inoltre, rispetto al passato, il VX-22 Air ha l’apertura frontale per gli occhi più ampia così da permettere l’uso di qualsiasi tipo di occhiali oltre a fornire, proprio grazie a tutto questo, una visione periferica ottimizzata per viaggi e avventure ancora più sicure. Le sue forme garantiscono la migliore aerodinamica mentre un altro degli elementi più caratteristici del nuovo VX-22 Air è il frontino completamente nuovo, progettato e realizzato con un materiale mai così leggero, ma ancora più resistente. Una chicca? VX-22 Air prevede anche una piccola parte piana sulla superficie della calotta per il montaggio facile e sicuro della “action cam” in modo da poter catturare, ovunque e in qualsiasi momento, tutte le vostre avventure.

TAGLIE, COLORI E PREZZI

Il nuovo VX-22 Air è disponibile con taglie che vanno dalla XS alla doppia XL. Per quanto riguarda i colori è possibile scegliere tra i tinta unita (bianco, nero, nero opaco) o tre varianti grafiche denominate Ares, Attis e Neox. I prezzi del casco Scorpion Sports vanno dai 299,90 euro per i tinta unita fino ai 329,90 per quelli con grafica, in entrambi i casi è valida una garanzia di 5 anni.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 30/11/2021