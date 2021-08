SCORPION EXO S1 Caldo torrido, voglia di 2 ruote e vento in faccia? Viaggiare comodi, freschi ma sicuri è una prerogativa dell’Exo S1, il casco jet di Scorpion Sports protagonista di questa puntata di MotorunBoxing. Andiamo a conoscerlo più da vicino.

CALOTTA Tanto per cominciare la calotta è realizzata in fibre Ultra-TCT, una fibra composita leggerissima, che è in grado però di dissipare al meglio l’energia derivante da un impatto. Il peso? L’Exo S1 in taglia M fa segnare sulla bilancia 1.250 grammi. Merito delle tre differenti misure di calotta, XS-S, M-L, XL-XXL.

AERODINAMICA E VENTILAZIONE Nonostante non si tratti di un casco integrale, anche in questo caso l’aerodinamica ha un ruolo centrale nella progettazione, dato che con la visiera chiusa l’S1 permette di affrontare senza troppi problemi anche tangenziali e autostrade. La forma della visiera, ad esempio, è stata studiata all’interno della galleria del vento, mentre per la corretta ventilazione c’è la grossa presa d’aria Aero-Tuned, nella parte alta della calotta.

INTERNI E CONFORT La comodità, al netto della sicurezza, è uno degli aspetti per cui si sceglie un casco piuttosto che un altro. Qui gli interni, estraibili e lavabili, sono in morbida schiuma 3D rivestita da tessuto anallergico e antimicrobico KwikwickIII, morbido e gradevole al tatto. Questo tessuto offre il massimo della traspirazione e del comfort, mantenendo la testa al fresco. Grazie al sistema di cuscini KwikFit, poi, non è un problema indossare i propri occhiali da sole preferiti, ma è presente anche la visierina retrattile Speedview. Il cinturino, invece, è dotato di regolazione micrometrica e di sistema di sgancio rapido.

ALTRE CARATTERISTICHE Qualora aveste bisogno di sostituire la visiera, nessun problema: il sistema Ellip-Tec permette di toglierla senza il bisogno di utensili. Lo Scorpion Exo S1 è predisposto per il Pinlock 100% Max Vision 3D, per il nuovo interfono Exo-Com e anche per ospitare altoparlanti.

TAGLIE, COLORI E PREZZI Quanto alle taglie, l’S1 è disponibile nelle misure che vanno dalla XS alla XXL. Le colorazioni disponibili sono 8: 5 varianti Solid, che spaziano tra le varianti nero, bianco e grigio, e 3 livree Grafica, Shadow e le nuove Gravity e Cross-Ville. Il prezzo? 199,90 euro per le versioni monocolore e 239,90 euro per quelle con grafiche.