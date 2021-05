Exo R1 Air è il casco racing di Scorpion Sports dedicato agli amanti della velocità: nuovo design, nuove funzionalità e un peso decisamente contenuto per il casco usato dal fenomeno MotoGP Fabio Quartaro e dal pilota della Honda SBK Alvaro Bautista. L'R1 Air, insieme alla versione carbon – qui trovate la nostra recensione video – rappresentano le punto di diamante della gamma racing dell'Azienda francese.

CALOTTA La calotta dell’Exo R1 Air è in Ultra-TCT – simile al TCT ma con una percentuale di fibre nobili superiore – ed è in grado di offrire, a detta di Scorpion, una protezione senza eguali. Estremamente leggera, consente in caso di impatto un notevole assorbimento dell'energia grazie alla sua capacità di deformarsi progressivamente. Testata a lungo in galleria del vento, ha una forma aerodinamica che garantisce grande stabilità anche alle altissime velocità che si raggiungono in MotoGP e SBK.

COMFORT I cuscini sfoderabili e lavabili in schiuma sagomata con taglio laser 3D promettono un gran comfort, creando una meravigliosa sinergia con la sensazione data sulla pelle dal tessuto di rivestimento KwikWick III – fresco, anallergico, antimicrobico, a traspirazione rapida – mentre anche l’EPS a densità multipla segue perfettamente le forme della testa. Exo R1 Air è dotato del sistema Air Fit che permette di gonfiare e sgonfiare i cuscini interni per una calzabilità senza paragoni mentre, grazie alla profilatura interna KwikFit, sarà possibile mettere e togliere agilmente i modelli di occhiali più diffusi.

VISIERA Grazie al meccanismo Ellip-Tec, la visiera del nuovo Exo R1 Air può essere sostituita facilmente e senza l'utilizzo di utensili. Dotato di molle molto potenti, il sistema garantisce un serraggio totalmente ermetico e più silenzioso lungo la guarnizione per una esperienza di guida priva di distrazioni. La visiera, inoltre, ha un meccanismo di blocco centrale che consente una chiusura e un’apertura facile e sicura e offre una visione verticale ampia, migliorata rispetto al suo predecessore Exo-2000 Evo Air. È inoltre possibile lasciare la visiera in posizione lievemente aperta – utile soprattutto quando si procede a basse velocità in città – in modo da far passare un po' d’aria.

CASCO RACING Il casco Exo R1 Air è pensato soprattutto per un uso racing e la visiera 2D ha i supporti per il tear-off. Alla visiera trasparente l'Exo R1 Air abbina anche una visiera Dark Smoke di serie, mentre il sistema Pinlock 100% MaxVision, anche questo di serie, potrà assicurare un'azione antiappannante al 100%.

PRESE D’ARIA La presa d’aria superiore, dotata di molla di tensione e apribile tramite un semplice tocco, è di grandi dimensioni ma con un profilo basso così da sposarsi perfettamente con le curve aerodinamiche del casco. La grande quantità d’aria catturata viene riversata all’interno e poi scaricata dall’estrattore posteriore in modo da generare un carico aerodinamico per una guida ancora più stabile alle alte velocità.

CHIUSURA DA PRO Per offrire la massima sicurezzaanello il casco racing di Scorpion è dotato di cinturino di chiusura a doppia D in titanio. In caso di emergenza il sistema di estrazione rapida dei guanciali di seconda generazione facilita la rimozione del casco da parte del personale specializzato, rendendo più facile e veloce il soccorso.

DIMENSIONI E TAGLIE Exo R1 Air ha una calotta disponibile in 3 diverse misure: taglie XS-M, taglia L e taglia XL. In tal modo il casco mantiene un aspetto sempre elegante e un volume perfettamente proporzionato. Grazie all’ulteriore miglioramento della tecnologia Ultra-TCT – Ultra-Thermodynamic Composite Technology – Exo R1 Air ha un peso di soli 1.280 grammi in taglia M (+/- 50 gr), migliorando di circa 40 grammi rispetto al peso del suo predecessore.

PER LE GARE Il casco Exo R1 AIR, oltre ad avere l’omologazione ECE, dispone – nella sola versione da gara – della certificazione FIM, così da soddisfare tutti i requisiti per correre anche nella MotoGP.

GARANZIA: Lo Scorpion Exo R1 Air ha una garanzia di 5 anni ed è venduto all’interno di una scatola premium, che ne vuole sottolineare sin dal primo sguardo la grande qualità. Anche la sacca è realizzata in un materiale più spesso così da offrire una migliore protezione dai piccoli urti.

VERSIONI E PREZZI L'Exo R1 Air è disponibile nero opaco o bianco perla a partire dal prezzo di 369,90 euro, oppure nelle versioni Orbis, Victory, Helley e Infini a 399,90 euro e in quelle replica Alvaro Bautista II e Fabio Quartararo, rispettivamente a 419,90 euro e 529,90 euro.