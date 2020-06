TALENTO IN TESTA Secondo molti il talento di un motociclista si nasconde nel polso destro, e se invece fosse racchiuso nel casco che indossa? In questa puntata di MotorUnboxing andremo alla scoperta del nuovo casco racing di Scorpion Sports, l’Exo-R1 Carbon Air, conosciamolo meglio e chissà… magari inizierò ad accelerare come Quartararo e Bautista!

COME E' FATTO Come sempre iniziamo dalla calotta, anche perché in questo caso è la principale novità. Quella dell’Exo-R1 Carbon Air mantiene la forma apprezzatissima del fratello in fibra composita ma rispetto a quest’ultimo si caratterizza per la tecnologia Ultra-TCT™ CARBON, materiale leggerissimo, basti pensare che in taglia M il casco pesa 1.200g, ma comunque in grado di garantire ottimi standard di protezione. In caso di impatto, garantisce un notevole assorbimento dell'energia grazie alla sua capacità di deformarsi progressivamente. Tutte confermate le altre caratteristiche, come la buona stabilità offerta dallo spoiler posteriore, così come la ventilazione. L'attento studio dei flussi fa sì che la grande quantità d'aria catturata dalla presa d'aria superiore (con molla di tensione) venga riversata all'interno per poi essere scaricata dall'estrattore posteriore, in modo da generare un carico aerodinamico deportante, per una guida ancora più stabile alle alte velocità oltre a garantire una buona ventilazione interna.

GLI INTERNI Se il fatto che gli interni siano sfoderabili e lavabili non fa più notizia, lo fa di certo la cura dei materiali e delle finiture del nuovo R1 Carbon Air, anche considerando la fascia di prezzo in cui si inserisce. Mi piace molto la sensazione sulla pelle offerta dai rivestimenti in tessuto KwikWick®III che è fresco, anallergico, antimicrobico e a traspirazione rapida. Ovviamente non poteva mancare il sistema Air, un classico di Scorpion, che consente, tramite una pompetta all’interno della mentoniera, di gonfiare i guanciali per far aderire bene il casco alla testa. Una soluzione molto utile in pista, quando la pressione dell’aria si fa più elevata, per non far muovere il casco. Da sottolineare anche lo sgancio rapido dei guanciali in caso di soccorso e la chiusura a doppio anello.

VISIERA La visiera beneficia di un meccanismo di sgancio rapido tra i più pratici in commercio e inaugurato da Scorpion proprio qui sull'EXO-R1 Air. Questa tecnologia permette la sostituzione della visiera in tempi rapidissimi. In oltre ci sono molle più potenti che garantiscono un serraggio ermetico e quindi più silenzioso lungo la linea di guarnizione, oltre che, in caso di caduta, molto più resistente nel mantenere la visiera in posizione di chiusura. Non mancano gli agganci per ospitare le visiere a strappo e un Pinlock di grandi dimensioni, per scongiurare il pericolo di appannamento. La visiera, poi, ha il sistema di blocco, indispensabile nell’utilizzo in pista.

TAGLIE E PREZZO Tre le misure disponibili per la calotta per mantenere contentuti peso e ingombri: una per le taglie dalla XS alla M, una per la L e l’ultima per la taglia XL.

Il prezzo? 469,90 € sia per la versione opaca matt black, sia per quella lucida.