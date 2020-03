ERGONOMICO Dal know-how dei francesi di Scorpion Sports nasce il nuovo Exo S1, progettato per offrire il massimo della protezione e la comodità di un casco jet. La visiera, per esempio, è molto estesa in modo da offrire il maggior comfort aerodinamico mentre il visierino Speedview protegge gli occhi dalla luce diretta del sole. Tanta attenzione è stata posta anche per gli interni – estraibili e lavabili – realizzati in schiuma morbida e rivestiti nello speciale tessuto KwikWickIII con cuscini adatti anche a chi indossa gli occhiali.

MASSIMO DEL COMFORT La calotta in Ultra TCT del nuovo Scorpion Exo S1 è dotata di un sistema di areazione che favorisce la ventilazione della parte alta della testa. L’ultimo arrivato nella famiglia di caschi jet griffati Scorpion ha la predisposizione per ospitare gli altoparlanti per l’auricolare bluetooth, oltre che quella per il Pinlock Max Vision 3D. Infine, il cinturino macrometico garantisce una calzata perfetta per un casco jet del peso di 1.250 grammi. Scorpion Exo S1 è disponibile in 6 taglie (XS-S-M-L-XL-XXL), 3 calotte (XS/S – M/L – XL/XXL) e in diversi colori: Nero, Nero Opaco, Bianco Perla, Antracite Opaco, Hypersilver partono da 199,90 euro mentre per la grafica Shadow il cartellino sale a 239,90 euro.

Scorpion Exo S1: scheda tecnica