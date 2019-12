SCORPION 2020 Oltre al casco Scorpion Exo R1 Carbon Air, a Eicma 2019 Scorpion ha presentato le altre novità a catalogo per il 2020. Tra queste, il casco Covert-X, l'Exo Combat Evo, l'Exo Fighter e l'Exo S1. Ecco quali sono, di ognuno, le caratteristiche principali.

COVERT-X Il casco stradale Scorpion Covert-X è un jet con mentoniera removibile. Realizzato in fibra Ultra-TCT sfrutta un sistema di aerazione che prevede una doppia presa d’aria regolabile sulla parte superiore della calotta. Alla visiera esterna Everclear si può scegliere di preferire una visiera di colore grigio scuro, disponibile nella confezione. Taglie: XS - XXL. Prezzi: colore Nero Opaco, Titanio Opaco, Grigio Cemento Opaco (279,90 euro) e grafiche Wall e Xborg (299,90 euro).

EXO COMBAT EVO Evoluzione dell’Exo Combat, Scorpion Exo Combat Evo parte dalla base di un casco jet al quale è stata aggiunta una mentoniera removibile e una visiera antiappannamento. Come nel caso dell’S1 il sistema di ventilazione è l’ Aero-Tuned, che prevede una presa d’aria regolabile sulla parte superiore della calotta. Taglie: XS - XXL. Prezzi: monocolore nero opaco 199,90 euro; grafiche Unborn e Incursion 229,90 euro; grafica Rockstar 249,90 euro.

EXO FIGHTER Linea filante e stile che mette d’accordo la filosofia “neo-retro” con il look classico da “streetfighter” per l’Exo Fighter. Il full face può facilmente passare in modalità Off-Road, istallando il frontino previsto di serie. Per impedire l’appannamento della visiera è presente un deflettore nasale e, quando la luce fa da protagonista, ad aiutare il pilota c’è la visiera solare interna retrattile. Qui il Pinlock 100% Max Vision 3D è di serie. Taglie: XS – XXL. Disponibile nei colori Bianco, Nero Opaco, Grigio cemento opaco (299,90 euro) e nelle grafiche Hostium e Taktic (339,90 euro).

EXO S1 Scorpion Exo S1 è un casco jet con visiera lunga e visierino interno parasole Speedview. Il sistema di canali Aero-Tuned assicura un’ottima ventilazione della parte alta della testa. Predisposto per il Pinlock e per ospitare altoparlanti è disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL e nei colori Nero, Nero Opaco, Bianco Perla, Antracite Opaco, Hypersilver (199,90 euro) oltre che nella grafica Shadow (239,90 euro).