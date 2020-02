SCORPION EXO HX1 Tra le novità Scorpion per il 2020 c'è anche il casco full face EXO HX1. Il look è da streetfighter mentre le cover laterali e il frontino di serie servono a renderlo camaleontico e adattabile a ogni circostanza.

SCHEDA TECNICA La calotta del nuovo casco Scorpion EXO HX1, realizzata in fibra Ultra-TCT, mantiene un look da streetfighter pur essendo stata ridisegnata. Dotato di meccanismo magnetico per comandare i movimenti della visiera, il nuovo EXO HX1 dispone anche di un deflettore nasale per impedire l’appannamento della visiera e del sistema di aerazione “Aero-Tuned”, oltre che di doppie prese d’aria, su mentoniera e calotta alta. Completano l'offerta una visiera solare interna retrattile e il sistema Pinlock 100% Max Vision 3D di serie.

VERSATILE Il nuovo casco Scorpion EXO HX1 offre diverse soluzioni di utilizzo. Installando il frontino previsto di serie ed eliminando la visiera si ottiene infatti un perfetto casco Off-Road, adatto a ospitare qualsiasi tipo di occhiale protettivo Si può anche ottenere un cambio di look, rimuovendo la visiera e istallando le cover laterali in dotazione.

Colori: Bianco, Nero opaco, Grigio cemento opaco

Grafiche: Hostium, Taktic

Prezzi: 299,90 euro (colori) - 339,90 euro (grafiche)

Peso: 1300 grammi

Garanzia: 5 anni