Autore:

Marco Rocca

X-LITE X-903 ULTRACARBON La bella stagione è alle porte e X-Lite dedica a tutti gli amanti dei viaggi su due ruote il nuovo X-903, qui in versione Ultra carbon. Conosciamolo meglio.

QUANTO E' GRANDE? Partiamo dalle dimensioni. Il design d’ispirazione sportiva ha portato una calotta dal volume particolarmente contenuto per un casco da turismo grazie alla disponibilità di tre misure. La calotta è realizzata in fibre composite, ovvero vetro, carbonio e fibre aramidiche, per l’Ultra Carbon c’è una più alta percentuale di carbonio.

VESTIBILITA' A proposito di vestibilità, l’X-Lite X-903 adotta un sistema, chiamato LPC, che permette di eseguire una regolazione della posizione della cuffia all’interno della calotta adattandola alle diverse esigenze e conformazioni anatomiche.

VISIERA Parlando della visiera ci sono da segnalare due cose: la prima è la misura ultrawide che permette una visuale ampia, la seconda è l’attacco tramite calamita, che consente un aggancio estremamente rapido e intuitivo. Il pinlock (cioè il visierino antiappannamento) è da menzionare per la sua misura extra large.

ANCHE CON GLI OCCHIALI E se indossate gli occhiali? X-Lite viene incontro agli occhialuti con un sistema semplice semplice che consente di ricavare nel guanciale lo spazio per le astine degli occhiali. È reversibile, in quanto è possibile riportare i guanciali nella configurazione iniziale. Se invece non avete gli occhiali potete sempre contare sul visierino parasole in Lexan con trattamento antigraffio regolabile su diverse posizioni.

MATERIALI Raffinati anche i materiali per le imbottiture che grazie al carbonio attivo sono termoregolatori e antistatici. La cuffia agevola la diffusione dell’aria nella parte superiore della testa che si mantiene fresca e asciutta. L’imbottitura interna ha guanciali laterali e bandelle di rivestimento, tutte completamente amovibili e lavabili.

SOS Facciamo i dovuti scongiuri, ma se doveste mai essere soccorsi sappiate che l’X-lite X-903 offre il sistema di rimozione dei cuscinetti dei guanciali in caso d’emergenza, cosi da togliere il casco in modo meno traumatico.

COMUNICAZIONE E’ predisposto e omologato con il sistema di comunicazione N-Com che consente di parlare con il passeggero ma anche con gli altri riders della carovana ma anche di connettere il cellulare per chiamate e sistema di navigazione.

TAGLIE Progettato e realizzato in Italia e precisamente a Brembate di Sopra in provincia di Bergamo, l’X-Lite X-903 è disponibile in 8 taglie dalla XXXS alla XXXL, 3 misure per la calotta e due tipologie di chiusura: a doppio anello e Micrometrica Microlock a seconda dei vostri gusti. Sulla bilancia pesa:

Prezzi? A partire da 460 Euro