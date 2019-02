Autore:

Giulia Fermani

IL TOUR Partirà domani, 5 febbraio 2019, il nuovo X-903 Test Ride Tour: 6 mesi in giro per l'Italia per dare a tutti i motociclisti la possibilità di provare il nuovo casco integrale touring top di gamma X-lite X-903. Il tour farà tappa nei principali rivenditori ufficiali Nolan della penisola dove, una volta trovato quello più vicino, si potrà richiedere il nuovo X-903 per testarlo su strada a bordo della propria moto.

IL CASCO X-LITE X-903 Presentato all'ultimo Motor Bike Expo, il nuovo casco integrale touring top di gamma di X-lite X-903 ha un volume contenuto, visiera ultrawide, sistema di assemblaggio magnetico della visiera (MVA - Magnetic Visor Assembly) e schermo parasole VPS. Il nuovo X-903 è disponibile anche nella versione Ultra Carbon, ad alto contenuto di fibre di carbonio.

Taglie: XXS - XXXL

Prezzo: a partire da 459,99 euro

IL CALENDARIO COMPLETO DEL TOUR:

Piemonte e Liguria

Dal 5 Febbraio al 28 Febbraio: ARBASETTI MOTO Viale Roma, 50 - Sestri Levante (Ge)

Viale Roma, 50 - Sestri Levante (Ge) Dal 26 Marzo all’11 Aprile: LUCIANO MOTO Via Circonvallazione 49/A - Casalgrasso Cn)

Via Circonvallazione 49/A - Casalgrasso Cn) Dal 16 Aprile al 2 Maggio: MOTORBIKE CENTER Strada Prov. Caluso Ozegna 15 - San Giorgio Canavese (To)

Strada Prov. Caluso Ozegna 15 - San Giorgio Canavese (To) Dal 7 Maggio al 23 Maggio: MOTOFORNITURE CODRINO Corso Valentino 137 - Casale Monferrato (Al)

Corso Valentino 137 - Casale Monferrato (Al) Dal 18 Giugno Al 4 Luglio: 4.7 BIKERSTORE Lungo Dora Voghera, 52 - Torino

Lombardia

Dal 5 Febbraio al 28 Febbraio: POGLIANI V. Le Casiraghi, 427 - Sesto San Giovanni (Mi)

V. Le Casiraghi, 427 - Sesto San Giovanni (Mi) Dal 5 Marzo al 21 Marzo: MOTORCYCLES GAZZONI Via M. Anelli 79/81 - Casalmorano (Cr)

Via M. Anelli 79/81 - Casalmorano (Cr) Dal 26 Marzo all’ 11 Aprile: ELLEDUE Via Mazzucconi 38 - Lecco (Lc)

Via Mazzucconi 38 - Lecco (Lc) Dal 26 Marzo all’ 11 Aprile: CISLAGHI MOTO Via Lorenteggio, 280/2 - Milano

Via Lorenteggio, 280/2 - Milano Dal 16 Aprile al 2 Maggio : SPIDI STORE MILANO SRL P. Zza Firenze, 12 - Milano

P. Zza Firenze, 12 - Milano Dal 28 Maggio al 13 Giugno: BE RACING Via Del Commercio Snc - San Martino In Strada (Lo)

Veneto e Friuli

Dal 5 Febbraio al 28 Febbraio : MARKET 2 RUOTE SRL Via Circonvallazione Est 4 - Castelfranco Veneto (Tv)

Via Circonvallazione Est 4 - Castelfranco Veneto (Tv) Dal 26 Marzo all’ 11 Aprile MCR GROUP HONDA V. Le Palmanova, 441 - Udine

V. Le Palmanova, 441 - Udine Dal 16 Aprile al 2 Maggio: GARDAMOTO Via Bell' Italia, 27/A - Peschiera Del Garda (Vr)

Via Bell' Italia, 27/A - Peschiera Del Garda (Vr) Dal 28 Maggio al 13 Giugno: ZANUSO CONC.YAMAHA Via Lago D'iseo, 28 - Altavilla Vicentina (Vi)

Via Lago D'iseo, 28 - Altavilla Vicentina (Vi) Dal 18 Giugno al 4 Luglio: MOTOUTLET Via Fornace, 2 - Pordenone (Pn)

Emilia-Romagna

Dal 5 Marzo al 21 Marzo : ORAM Via Emilia Est 935 - Modena

Via Emilia Est 935 - Modena Dal 16 Aprile al 2 Maggio: GARAGE 51 Via Romagna, 157 - Cesena (Fc)

Via Romagna, 157 - Cesena (Fc) Dal 28 Maggio al 13 Giugno: MOTOLAND SRL Via A. Zucchini, 9 - Ferrara

Toscana

Dal 5 Febbraio al 28 Febbraio MOTOABBIGLIAMENTO Via Delle Cerbaie, 78 - Altopascio (Lu)

Via Delle Cerbaie, 78 - Altopascio (Lu) Dal 26 Marzo all’ 11 Aprile: MOTORAMA Via Mannelli, 79 - Firenze

Via Mannelli, 79 - Firenze Dal 7 Maggio al 23 Maggio: 4 TEMPI SPORT SRL Largo Giava, 7 - Grosseto

Umbria e Abruzzo

Dal 5 Marzo al 21 Marzo SPAZIO MOTO Via Delle Querce 4 - Bastia Umbra (Pg)

Via Delle Querce 4 - Bastia Umbra (Pg) Dal 7 Maggio al 23 Maggio: SICSTAR MOTO S. S. 16 Via Veneto, 30 Bis - Alba Adriatica (Te)

Lazio

Dal 5 Febbraio al 28 Febbraio : TUTTO MOTO RACING Via Lago Dei Tartari, 8/10 - Guidonia (Rm)

Via Lago Dei Tartari, 8/10 - Guidonia (Rm) Dal 7 Maggio al 23 Maggio: MAGAZZINI ROSSI V.Le Angelico, 7 - Roma

V.Le Angelico, 7 - Roma Dal 18 Giugno al 4 Luglio: TERENZIO MOTO Via Tripoli, 146/148/150 - Roma

Campania

Dal 16 Aprile al 2 Maggio: CENTRO RICAMBI AMATO Via A. De Gasperi 302 - Pagani (Sa)

Via A. De Gasperi 302 - Pagani (Sa) Dal 28 Maggio al 13 Giugno: MOTO E MOTO BIZ Via Ripuaria, 225 - Giugliano In Campania (Na)

Puglia

Dal 5 Marzo all’ 21 Marzo : BIKER STORE Via G. Amendola, 147/I/L - Bari

Via G. Amendola, 147/I/L - Bari Dal 7 Maggio al 23 Maggio: MOTOSPORT MUSCIACCHIO Via Medaglie D'oro,68 - Taranto

Via Medaglie D'oro,68 - Taranto Dal 18 Giugno al 4 Luglio: MOTOR STORE SRL Via Taranto, 69 - Martina Franca (Ta)

Sicilia