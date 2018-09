Autore:

UN CASCO DA TOP GEAR "Ho guardato moltissime puntate di Top Gear […] Chissà che vedendo questo casco, The Stig non mi proponga una bella sfida!”. Ha commentato così Danilo Petrucci l’inedita grafica dedicata a Top Gear del suo X-Lite X-803 sfoggiata in occasione del Gran Premio San Marino e della Riviera di Rimini.

THE STIG LANCIA SFIDE DAL CASCO DI PETRUCCI L’inedita livrea è stata realizzata da Starline sul casco di Daniele Petrucci X-lite X-803 e riprende il logo di Top Gear, il CarShow in onda su Spike ( canale 49 del digitale terrestre). Idossato in occasione della gara di casa del pilota marchigiano ha una grafica che richiama il mondo dei circuiti e dell’alta velocità e sul retro un The Stig in versione fumetto. Guarda la gallery.