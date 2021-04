Le auto Gran Turismo coniugano i motori potenti delle sportive con la comodità delle berline, nelle moto la strategia è la stessa… e per i caschi? Anche per loro vale lo stesso concetto, calotte dal design sportivo abbinate e soluzioni più pratiche in quanto areazione o a confort. L’ultimo arrivato in casa Scorpion Sports è il nuovo EXO 520 AIR, protagonista di questa puntata di Motor Unboxing!

CALOTTA E AREAZIONE Il nuovo EXO 520 AIR prende il posto del predecessore 510 e rispetto a quest’ultimo cambia specialmente nella forma della calotta e delle prese d’aria. La calotta dell’Exo 520 AIR, ora ancor più aerodinamica e affusolata, è realizzata in componenti policarbonati avanzati di ultima generazione, con tre diverse misure per contenere peso e ingombri (1.590 g in taglia M) Rispetto al passato, spariscono le tre prese d’aria separate sulla sommità della calotta, in favore di una unica più pratica da azionare e cambiano anche quella sulla mentoniera e l’estrattore posteriore.

DETTAGLI SCORPION Ovviamente sul nuovo EXO 520 non potevano mancare soluzioni tecniche distintive di Scoprion come le imbottiture interne KwikWick2 - estraibili e lavabili - in tessuto anallergico e traspirante o il sistema Airfit che, grazie a una pompetta rossa posta sulla parte interna della mentoniera permette di gonfiare i guanciali, ai lati della bocca, per adattarli meglio alla conformazione del viso. Ciò permette di aumentare la sicurezza in caso di caduta (il casco aderisce meglio e si muove meno) e di sopperire al naturale cedimento dei guanciali nel corso degli anni. Arrivati a destinazione, si possono sgonfiare i cuscini per togliersi il casco più facilmente. Il sistema Kwikfit, invece, è pensato per facilitare la vita a chi indossa gli occhiali da vista.

PINLOCK E VISIERINO Da buon casco turistico qual è non possono mancare il visierino parasole Speedview, con un sistema d’azionamento rinnovato rispetto a quello del predecessore e il Pinlock MaxVision di serie, che previene l’appannamento della visiera. I nuovi meccanismi di chiusura di quest’ultima garantiscono un’ermeticità migliore che in passato, riducendo i fruscii e aumentando il comfort all’interno del casco. Sono tre le posizioni disponibili: aperta, chiusa, o lievemente aperta, in modo da far passare un piccolo refolo d’aria.

EMERGENCY La chiusura è con cinturino di tipo micrometrico. In caso di caduta e per evitare gravi traumi, i guanciali possono essere rimossi semplicemente tirando i due anelli in tessuto rosso contrassegnati dalla scritta Emergency. Per chi volesse rimanere sempre connesso con il proprio smartphone, o con il passeggero, c’è la predisposizione per il montaggio del nuovo sistema intercom Scoprion, già equipaggiato nella versione Smart con un sovrapprezzo di 100 euro.

PREZZI COMPETITIVI Disponibile in tantissime varianti di colore, dai semplici tinta unita, alla replica Quartararo, lo Scorpion-EXO ha una tabella taglie che va dalla XXS (51-52 cm di circonferenza testa) alla XXXL (65-66 cm). La garanzia è di cinque anni. I prezzi partono da 199,90 € per i tinta unita, e salgono fino a 249 per le grafiche e 269 per la replica del talento francese.