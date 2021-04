INTELLIGENZA ARTIFICIALE 520 AIR è un casco integrale che allarga il ventaglio di offerte Scorpion-Exo per il 2021. Questo casco si presenta con un design aggressivo e diverse prese d’aria (frontali, posteriori) per una ventilazione interna ottimale. La calotta in policarbonato è abbinata ad interni rivestiti in tessuto traspirante, con il sistema di cuscini gonfiabili Airfit per un’aderenza ideale al viso. All’appello anche il visierino parasole Speedview con trattamento antinebbia su entrambi i lati. Il casco presenta una chiusura micrometrica e, di serie, la lente con pinlock. Il casco Scorpion-Exo 520 Air è disponibile anche nella versione Smart, che dispone di serie il nuovo interfono Exo-Com.

MISURE E PREZZI Le taglie del casco Scorpion-Exo 520 Air spaziano dalla XXS alla XXL, con un peso che (in taglia M) è di 1.590 g (+/- 50g). Il prezzo dello Scorpion-Exo 520 Smart Air, disponibile solamente nero opaco, è di 349,90 euro. Per le versioni 520 Air invece si parte da 199,90 euro per le colorazioni monocromatiche (nero, bianco, nero opaco) e si sale a 249.90 euro per le grafiche (Laten, Shade, Cover, Tina, Lemans) e anche quella replica di Fabio Quartararo.