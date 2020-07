IL MAGO ADX-1 Cerchiamo moto versatili, capaci di portarci a lavoro, in vacanza o semplicemente a fare un giro sulle nostre strade preferite. Per i caschi vale lo stesso ragionamento? Secondo Scorpion Sports, il casco ADX-1 nasce proprio per questo, una configurazione per ogni situazione: integrale con frontino per la ricerca dell’avventura, integrale tradizionale una volta rimosso il frontino e pure modulare! Ma solo da fermo… Scopriamo insieme tutte le caratteristiche di questo mago del trasformismo in questa puntata di MotorUnboxing!

COME E' FATTO Come da tradizione iniziamo parlando della calotta. Quella dello Scorpion ADX-1 è realizzata in policarbonato ed è disponibile in due misure per contenere peso ed ingombri. Nonostante ciò, l'ADX-1 non è proprio un peso piuma: 1.700 g in taglia M. La calotta interna è realizzata in EPS a densità variabile, soluzione studiata per dissipare l’energia in caso d’impatto. Per migliorarne la resistenza, anche la mentoniera è rinforzata con EPS. Promosso il design e anche la costruzione, specialmente considerando la fascia di prezzo in cui si inserisce. Data la sola omologazione come casco integrale, la ventilazione gioca un ruolo fondamentale ed è assicurata dall’ampia presa d’aria nella mentoniera, regolabile su due posizioni, e al sistema Scorpion Air Channel sulla sommità della calotta.

GLI INTERNI Convincono anche gli interni dell’ADX-1, realizzati in contur 3D e rivestiti con il tessuto brevettato tessuto Kwikwick2® (assorbente, traspirante, estremamente morbido e ipoallergenico) con cuscinetti KwikFIT che grazie a dei pratici svasi consentono di indossare e togliere comodamente gli occhiali. Il deflettore nasale, molto flessibile, e il sottogola sono amovibili, così come il resto degli interni che sono ovviamente sfoderabili e lavabili. Un occhio di riguardo è stato dedicato anche a chi ama equipaggiare il proprio casco con un interfono, ci sono infatti delle pratiche rientranze per posizionare gli altoparlanti.

VISIERA Sull’ADX-1 la visibilità non si presta a critiche, il campo visivo è ampio e non manca nemmeno la visiera pinlock che previene l’appannamento. Molto comodo il sistema che permette alla visiera di accoppiarsi automaticamente con la mentoniera quando questa è alzata, soluzione semplice ma ingegnosa. Per le giornate di sole, come si conviene ad un casco touring, non poteva mancare il visierino parasole regolabile in maniera semplice anche con i guanti invernali. A prova di svogliato c’è la chiusura microlock.

TAGLIE E PREZZI L'Arturo Brachetti dei caschi da tursimo è disponibile in numerose taglie, dalla XS alla XXL, nelle due misure di calotta. Due le varianti stilistiche, monocolore (249,90 euro) oppure con grafica (279,90 euro).