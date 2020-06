DUBBIO AMLETICO Vento in faccia o massima protezione? Stile o comfort? Jet o Integrale? Questo è il problema… Tutti questi dubbi amletici Scorpion Sports è convinta di averli risolti con il nuovo Covert-X che è ha l’omologazione J, ma grazie alla mentoniera amovibile si può trasformare in pochi secondi in un integrale ricco di stile! È proprio lui il protagonista di questa puntata di MotorUnboxing, pronti a conoscerlo?

COME E' FATTO Se il design della calotta vi sembra conosciuto non vi state sbagliando affatto: il Covert-X è l’evoluzione naturale del casco Combat presentato nel 2017. Il concetto, dunque, è il medesimo ma qui c’è più tecnologia. Ad esempio la calotta realizzata in fibre Ultra TCT che riducono il peso del casco, che in taglia M il pesa 1.135g, ma lo rendono comunque in grado di garantire ottimi standard di protezione, deformandosi in maniera progressiva e assorbendo l’energia dovuta all’impatto. L’altra grande novità è il nuovo sistema di ventilazione composto da una doppia presa d’aria regolabile sulla parte superiore della calotta, capace di massimizzare il flusso d’aria all’interno del casco.

GLI INTERNI Capitolo rivestimenti interni. Il tessuto KwikWick®III è una piacevole conoscenza, lo troviamo anche sullo sportivo top di gamma R1 Carbon Air, di questo tessuto mi piace molto la sensazione di morbidezza sulla pelle, ma è anche fresco, anallergico, antimicrobico e a traspirazione rapida. Ovviamente tutti gli interni sono sfoderabili e lavabili. Da sottolineare è anche la predisposizione per ospitare gli altoparlanti di un interfono.

VISIERA La visiera non sarà tra le più ampie in circolazione, specialmente con la mentoniera montata, prezzo da pagare in favore del design, ma si aziona facilmente ed è trattata con anti appannamento su ambedue i lati. All’interno della confezione è disponibile inoltre una visiera grigio fumé, ideale per ripararsi dai raggi di sole. La praticità è una caratteristica del nuovo Covert-X: la mentoniera è dotata di un sistema di calamite per favorirne il montaggio quando rimossa mentre la chiusura sfrutta il meccanismo Microlock a sgancio rapido.

TAGLIE E PREZZO Le misure previste sono due e coprono, rispettivamente, le seguenti taglie: XS-L e XL-XXL. Prezzo? 279,90 € per le colorazioni solid, 299 € per le versioni con grafica.