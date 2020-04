VERSATILE Il nuovo Covert-X, della collezione 2020 di Scorpion Sports, è innanzitutto un oggetto versatile: a partire dal casco Jet, con calotta in fibra Ultra-TCT e visiera antifog, è stata aggiunta una mentoniera che può essere facilmente tolta o inserita, a seconda delle preferenze del pilota, e - perché no - anche del clima.

SICUREZZA E PROTEZIONE Il casco ha la calotta in fibra Ultra-TCT, un sistema sviluppato esclusivamente da Scorpion: leggera e in grado di assorbire l’energia all’impatto grazie alla capacità di deformarsi progressivamente. Il casco Covert-X è disponibile in due misure: XS-L e XL-XXL.

COMFORT Il tessuto di rivestimento degli interni (sfoderabili e lavabili) prende il nome di KwikWick III, ed è essere traspirante, anallergico e con proprietà antibatteriche. Mantiene la testa e il viso asciutti e freschi qualunque siano le condizioni di temperatura e umidità esterni. Il sistema di aerazione prevede inoltre una doppia presa d’aria regolabile sulla parte superiore della calotta per massimizzare il flusso d’aria all’interno del casco.

SCHEDA TECNICA

Calotta Ultra-TCT

Interni: sfoderabili e lavabili in KwikWick III

Deflettore nasale

Cinturino micrometrico a sgancio rapido

Misure: XS-L e XL-XXL

Visiera esterna Everclear + visiera di colore grigio scuro

Predisposizione altoparlanti

Peso (taglia M): 1135 gr

Omologato: J

Garanzia: 5 anni

Grafiche: Solid (Nero Opaco, Titanio Opaco, Grigio Cemento Opaco), Wall, Xborg

Prezzo: 279,90 euro per la versione Solid, 299,90 euro per Wall e Xborg