Praticità, versatilità, confort, tutti aspetti fondamentali nella scelta di un casco, specialmente se lo si usa tutti i giorni nel via vai del casa lavoro, in sella al proprio scooter o moto. Guardando la scheda tecnica del nuovo casco jet di Scorpion Sports, l’EXO-S1, direi che ha tutte le carte in tavola per poter far al caso vostro. Pronti a scoprirlo insieme?

COME E' FATTO Come sempre partiamo dalla calotta, l’elemento che più conta in un casco. Quella dell’S1, molto moderna nel design, è realizzata con la tecnologia Ultra TCT, materiale leggerissimo in grado di offrire ottima protezione in caso d’impatto. La sua capacità di deformarsi progressivamente è l’ideale per assorbire e dissipare la grossa quantità di energia in caso di caduta. Nonostante si tratti di un casco Jet i tecnici di Scorpion Sports hanno prestato particolare attenzione all’aerazione interna, ottimizzata grazie al sistema di canali “Aero-Tuned” mentre l’ampia e lunga visiera, abbinata a forme studiate in galleria del vento, garantisce un deflusso dell’aria assai “pulito” nella parte inferiore.

GLI INTERNI Capitolo rivestimenti interni. Dopo lo sportivo R1 Carbon Air, anche sul jet arriva il tessuto KwikWick®III di lui mi piace molto la sensazione di morbidezza sulla pelle, ma è anche il fatto che sia fresco, anallergico, antimicrobico e a traspirazione rapida. Ovviamente tutti gli interni sono sfoderabili e lavabili. Per i quattrocchi come me non manca nemmeno il sistema di cuscini interni KwikFit™ che consente di mettere e togliere agilmente gli occhiali. Completano la dotazione la chiusura micrometrica e la predisposizione per ospitare gli auricolari di un interfono Bluetooth.

VISIERA La visiera molto ampia è un vantaggio sia in termini di sicurezza, sia in termini di confort, perché permette di avere una visuale ampia e protegge il viso da aria e intemperie. La predisposizione per la lente anti-appannamento Pinlock Max vision e il visierino parasole integrato sono due alleati fondamentali sia con la brutta sia con la bella stagione. Inoltre, grazie al sistema di sostituzione della visiera Ellip-Tec, la visiera può essere sostituita in poche facili mosse senza l’utilizzo di attrezzi.

TAGLIE E PREZZO Tre le misure di calotte disponibili, soluzione che contiene ingombri e peso. La prima copre le misure XS/S, la seconda M/L e per finire la terza XL/XXL. Il peso? 1250 grammi in taglia M (+/- 50 gr). Il casco jet Scoprion Sports EXO-S1 è proprosto a 199,90 euro in versione monocolore, 40 euro in più se si decide di sceglierlo in una delle tante grafiche disponibili.