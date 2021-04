LA NOVITÀ EXO 930 è il nuovissimo modulare di casa Scorpion che esprime la stessa duttilità d’uso del suo vecchio predecessore, l’Exo 900 Air, passando da integrale a jet, grazie alla mentoniera completamente amovibile: non è solo sollevabile, come succede classicamente sui modulari, ma può anche essere completamente rimossa. EXO 930 è disponibile in versione standard e Smart. Scopriamone le caratteristiche.

SMART OR NOT? Dicevamo che il nuovo modulare di Scorprion, l'EXO 930, è disponibile anche nella versione Smart: questa, rispetto alla versione standard, prevede la presenza di serie del nuovo interfono EXO-Com. Il nuovo EXO 930 Smart è disponibile nel solo colore Nero Perla Opaco.

CARATTERISTICHE EXO 930 ha la calotta leggera e resistente realizzata in componenti policarbonati avanzati di ultima generazione e la visiera interna retrattile Speedview con trattamento antifog su entrambi i lati. È dotato del sistema antiappannante Pinlock 100% Max Vision 3D e di cuscini interni 3D – smontabili e lavabili – rivestiti del tessuto Kwikwick2, che promette comfort e morbidezza al tatto. La chiusura, invece, è affidata a un cinturino con regolazione micrometrica. Scorpion EXO 930 è dotato di sistema di aerazione a doppia presa d’aria anteriore, alta e bassa, ed estrattore posteriore per massimizzare il flusso d’aria attraverso il casco. Ci sono poi il deflettore nasale, il frontino – disponibile di serie – che può essere inserito quando il casco è in modalità jet e, nella versione standard, EXO 930 è ottimizzato per ospitare l'interfono EXO-Com by Scorpion Sports. EXO 930 è omologato P/J – integrale e jet – e ha un peso, in taglia M, di 1.720 g +- 50 g.

TAGLIE E PREZZI I nuovi EXO 930 ed EXO 930 Smart sono disponibili in 7 taglie, da XS a XXXL a seconda dei colori, con 2 taglie per la calotta esterna, XS-L e XL-XXXL ed è garantito 5 anni. EXO 930 è in vendita nei colori Nero, Nero Perla Opaco, Bianco, Cement Grey, Giallo Neon, Rosso Neon al prezzo di 229,90 euro, mentre per la variante Cielo il prezzo è di 249,90 euro. La Smart, dotata di interfono EXO-Com, costa invece 389,90 euro.